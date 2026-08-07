Glenachulish Distillery am Loch Leven erhält Baugenehmigung

Laut einem Bericht von Urban Realm hat die Glenachulish Distillery nahe Ballachulish am Loch Leven eine Baugenehmigung für eine Brennerei, ein Cafe, einen Shop und eine Besucherterrasse erhalten – neben der eigentlichen Brennerei, deren Baukosten auf 6 Millionen Pfund beziffert werden. Ballachulish liegt südlich von Fort William und kann von dort über die Ballachulish Bridge erreicht werden.

Die Glenachulish Distillery soll laut dem Bericht die Single Malt Produktion in die Gegend zurückbringen. Das ausführende Architekturbüro ist Collective Architecture – man entschied sich für einen Cluster von Gebäuden und Nebengebäuden, das Stillhouse mit den Stills vor den Panoramafenstern soll einen Blick auf den Loch Leven gewähren.

Bild: Kanna Spatial

Ein Sprecher der Brennerei sagte:

“Our ambition is to create a distillery with a distinct identity and charm that gives people another reason to visit, stay and explore the area, while offering a truly memorable visitor experience. The project will create permanent job opportunities, with the hope that the next generation of distillers and industry professionals will come from this community.“

Der eigentliche Baubeginn wird für 2027 erwartet, die Produktion soll im Jahr 2028 stattfinden. Sieben ganzjährige Arbeitsplätze sollen durch sie entstehen. Weitere 30 Jobs sollen mit der Brennerei indirekt in Ballachulish und Kinlochleven entstehen.

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