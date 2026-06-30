Sazerac kauft Garrard County Distilling in einer Zwangsversteigerung um 20 Millionen Dollar

Als wir vor gut einem Monat berichteten, dass Tom Collins Distilling, die im Auftrag von Sazerac durch Ablösung der Schulden Garrard County Distilling erworben hat, die Brennerei in eine Zwangsversteigerung schickte, war nicht abzusehen, wie es mit der Garrad County Distilling weitergehen würde.

Kurz zum Hintergrund: Nach dem Produktionsstart 2024 als größter unabhängiger Bourbon-Brenner in Kentucky musste Garrard County Distilling schon im April 2025 die Insolvenz anmelden und stellte den Betrieb ein. Tom Collins Distilling übernahm im Auftrag von Sazerac (dem Unternehmen gehört unter anderem auch Buffalo Trace und es bemühte sich im Frühjahr, Brown-Forman zu übernehmen) die Schulden und damit die Kontrolle über Garrard County Distilling (siehe unseren Bericht hier).

Die zuvor erwähnte Zwangsversteigerung fand am 26. Juni statt, und tatsächlich wurde Garrard County Distilling verkauft – an den einzigen Bieter: Tom Collins Distilling. 20 Millionen Dollar hat man dafür aufgebracht.

Sazerac, in dessen Auftrag Tom Collins Distilling von Beginn an handelte, bestätigte den Ankauf:

“Sazerac Company was the successful bidder in the auction process for Garrard County Distilling. The transaction remains subject to customary closing processes. At this time, we don’t have additional information to share. We will provide more information if and when appropriate.”

Im Garrard County zeigt man sich erleichtert über den Kauf, der wohl den weiteren Betrieb der Brennerei sicherstellen wird. Diane Bisher, Geschäftsführer der Garrard County Chamber of Commerce, sagte:

“…the judge executive, the mayor, the whole county, the city council, the chamber – everybody’s been waiting to hear the news that we heard today.”

Bleibt abzuwarten, wann und wie Garrard County Distilling den Betrieb wieder aufnehmen wird. Wir bleiben natürlich für Sie dran.