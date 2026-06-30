TTB-Neuheit: Benromach 2015 Cask Strength Batch 01

Die Cask Strength Serie von Benromach geht weiter – mit dem ersten Batch aus dem Jahr 2015. Wie üblich reifte der Benromach 2015 Cask Strength Batch 01 10 Jahre lang, bevor er aus insgesamt 23 Fässern mit 58,8% vol Alkoholstärke abgefüllt wurde. Das Etikett spricht von von Aromen eingekochter Früchte, die zu Noten von Zimt und Zitronenzeste führen. Damaszener-Pflaume und schwarzer Pfeffer machen danach Platz für Eichenwürze und sanften Rauch.

Hier die Label der Abfüllung: