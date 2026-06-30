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TTB-Neuheit: Benromach 2015 Cask Strength Batch 01

Der Jahressprung in den Cask Strength Abfüllungen von Benromach ist vollzogen - Batch 1 aus 2015 umfasst 23 Fässer

Die Cask Strength Serie von Benromach geht weiter – mit dem ersten Batch aus dem Jahr 2015. Wie üblich reifte der Benromach 2015 Cask Strength Batch 01 10 Jahre lang, bevor er aus insgesamt 23 Fässern mit 58,8% vol Alkoholstärke abgefüllt wurde. Das Etikett spricht von von Aromen eingekochter Früchte, die zu Noten von Zimt und Zitronenzeste führen. Damaszener-Pflaume und schwarzer Pfeffer machen danach Platz für Eichenwürze und sanften Rauch.

Hier die Label der Abfüllung:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf. 
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