Serge verkostet: Strathisla von Gordon & MacPhail – aus 1977 und 1997

Strathisla ist nicht nur eine bildhübsche Brennerei – für viele DER Prototyp einer schottischen Whiskydestillerie, sondern sie produziert auch sehr feine Whiskys. Zwei davon, gereift unter der Ägide der famosen Fasskuratoren des unabhängigen Abfüllers Gordon & MacPhail, hat Serge Valentin heute im Glas – mit sehr guten Resultaten, die laut Serge eventuell mit etwas mehr Sherry im Reifeprozess vielleicht noch besser hätten werden können.

Sehen wir uns also die Tabelle der Verkostung an – die vollen Tasting Notes finden Sie wie immer hinter unserem Link.

Abfüllung Punkte

Strathisla 40 yo 1977/2017 ‚Book of Kells‘ (46.6%, Gordon & MacPhail for Japan Import System, cask #389, refill hogshead, 163 bottles) 89 Strathisla 27 yo 1997/2024 (55.7%, Gordon & MacPhail, Connoisseurs Choice, for HNWS 19th Anniversary, Taiwan, refill American hogshead, cask #47798, 224 bottles) 87