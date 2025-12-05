Sansibar-Whisky bringt Strathisla 1989 – 2025, Japonism

35 Jahre lang ist der Strahisla aus der Japonism-Serie, eine Zusammenarbeit des unabhängigen Abfüllers Sansibar-Whisky mit dem japanischen Importeur Shinanoya Tokyo. Der Whisky aus der Speyside-Brennerei bringt 51,9% vol. Alkoholstärke in die Flasche, und dazu ein tiefgehendes Aromenprofil, das der ausschließlichen Lagerung in einem Hogshead zu verdanken ist.

Hintergründe und die Tasting Notes zum Whisky, von dem 198 Flaschen erhältlich sind, lesen Sie hier

Strathisla 1989 – 2025, Japonism

Die Japonism Serie ist eine ebenso faszinierende wie exklusive Reihe von Whiskyabfüllungen, die aus der Zusammenarbeit zwischen dem unabhängigen Abfüller Sansibar-Whisky und dem renommierten japanischen Importeur Shinanoya Tokyo hervorgegangen ist.

Shinanoya ist dabei weit mehr als nur ein Händler – das Haus gilt als stilprägender Trendsetter in der japanischen Whisky-Szene. Mit regelmäßigen, streng limitierten Single-Cask-Abfüllungen, oftmals in Kooperation mit unabhängigen Bottlern oder angesehenen japanischen Destillerien, prägt Shinanoya den Markt entscheidend mit.

Die Marke steht für kulturellen Tiefgang, Individualität und außergewöhnlichen Whiskygenuss. Besonders die Verbindung aus sorgfältig kuratierter Auswahl, kunstvoll gestalteten Designs und einem weitreichenden Netzwerk in der internationalen Whiskywelt macht Shinanoya zu einer echten Institution – nicht nur in Japan, sondern auch weit darüber hinaus.

Ein besonderes Highlight der Reihe war die im Jahr 2023 erschienene Abfüllung Antique Blended 1976, die eindrucksvoll unterstreicht, wie Shinanoya Tradition und Exklusivität in einzigartigen Whiskys vereint.

Mit der aktuellen Abfüllung, einem 35 Jahre alten Strathisla, tritt ein neuer Stern am Whiskyhimmel hervor, der die Herzen von Kennern und Sammlern gleichermaßen erobern wird. Destilliert im Jahr 1989 in einer der ältesten und wohl schönsten Brennereien Schottlands, durfte dieser edle Tropfen über dreieinhalb Jahrzehnte zur Perfektion reifen. Im Jahr 2024 schließlich in nur 198 Flaschen abgefüllt, präsentiert er sich in Fassstärke mit 51,9 % vol., selbstverständlich naturbelassen – ohne Kühlfiltration und ohne Farbstoff. Ein Whisky von unvergleichlicher Eleganz, der die Zeit und Tradition seiner Herkunft in jedem Tropfen widerspiegelt.

Farbe:

Sattes Honiggelb

Nase:

Elegantes Fruchtkörbchen mit Apfel, Quitte und Mirabelle

Leichter Marzipangeschmack in zarter Zitruscreme

Gaumen:

Voluminöses, mundfüllendes Bouquet von frischem Obst

Helle Beeren und frische Zitronenminze

Unterlegt von dem feinen Aroma einer leicht staubigen Bibliothek

Finish:

Mittellang mit gelungenem Holzeinfluss

Süßwein-Akzente vereint mit Riesling-Traube

Extrem trinkanimierend – fordernd und fördernd

Der 35 Jahre alte Strathisla 1989 – Japonism ist ein Meisterwerk, das Tradition, Exklusivität und handwerkliche Perfektion auf unvergleichliche Weise vereint. Mit seiner honiggelben Farbe, dem vielschichtigen Fruchtbouquet in Nase und Gaumen sowie dem harmonischen Finish mit Holz- und Süßweinnoten, zeigt er eindrucksvoll, wie sich Jahrzehnte der Reife in Tiefe, Eleganz und Trinkfluss manifestieren. Diese streng limitierte Fassstärken-Abfüllung ist nicht nur ein Highlight der Japonism-Serie, sondern ein unverzichtbarer Tropfen für Kenner und Sammler, die das Besondere suchen.

Die Abfüllungen sind bei ausgewählten Händlern in Deutschland erhältlich.