Jetzt erhältlich: Whisky Guide Deutschland – Christmas Edition 2026 mit fünf hochwertigen Samples von Gourmetpool

Pünktlich vor Weihnachten präsentiert Heinfried Tacke die neueste Ausgabe seines Whisky Guide Deutschland in der Christmas Edition 2026, die es diesmal ganz besonders in sich hat: In der Geschenkbox finden sich nämlich neben dem brandneuen Guide auch 5 2cl-Samples von flüssigen Kostbarkeiten, die aus dem Repertoire von Gourmetpool stammen. Es sind drei Whiskys im Alter von 26 bis 30 Jahren, ein 20 Jahre alter Rum und ein 51 Jahre alter Armagnac die darauf warten, von Ihnen verkostet zu werden.

Vom Whisky Guide Deutschland – Christmas Edition 2026 gibt es unter der untenstehenden Bezugsquelle gerade einmal 50 Exemplare (so wie bei Gourmetpool) zum Preis von 99 Euro, bei Interesse sollten Sie also nicht allzu lange zögern. Hier weiterführende Infos:

Zum Fest der Liebe: Einzigartiges Geschenkset für Liebhaber

Whisky Guide Deutschland – Christmas Edition 2026 mit fünf hochwertigen Samples von Gourmetpool

Auch in diesem Jahr bringt der Whisky Guide Deutschland eine vorgezogene Christmas Edition seines Standardwerkes heraus und die hat es dieses Mal wahrlich in sich – mit fünf höchst erlesenen Samples, die zwischen 20 und 51 Jahren reiften.

„Wir meinen, dass das Fest der Liebe keinen besseren Rahmen bieten könnte, um sich einmal etwas ganz Besonderes zu gönnen. Das jedenfalls ist unsere Intention für die diesjährige Christmas Edition: mit einem liebenswerten Schmöker voller Tipps und Informationen als Basis plus einem Probenset, das fünf Genussmomente schenkt, die weit über den Moment hinausreichen“,

so Guide-Autor und Herausgeber Heinfried Tacke dazu.

Wer so das Geschenkset auf seinen Gabentisch entdeckt, darf sich auf einen Genussreigen freuen, den man so schnell nicht vergisst: Mit einem Ben Nevis mit 26 Jahren, der die ganze Eigenart dieser Highland Brennerei in sich trägt und vor Kraft strotzt. Dazu ein 30-jähriger Tullabardine, komplett von alter Schule: subtil, puristisch und elegant. Zudem ein 34 Jahre alter Tamdhu, der die ganz eigene Lieblichkeit der Speyside zu einem Weihnachtsleckerli der besonderen Art steigert.

Ergänzt werden die drei exklusiven Single Malt Whiskys um zwei andere Genüsse aus der Welt edler Spirituosen: Einen 20 Jahre alten Long Pond Rum aus Jamaika, der berühmt ist für seine Aromen-Intensität in High Ester Qualität. Und schier monumental wird es schließlich mit dem 51-jährigen Château de Gaube, einen Armagnac aus dem Jahre 1972, bei dem selbst vertraute Genießer noch einmal in neue Welten vorstoßen. Das Geschenkset selbst präsentiert sich in einer bewusst edel gehaltenen Aufmachung und Verpackung.

Die neueste Christmas Edition des Whisky Guide Deutschland verdankt sich der Kooperation mit GourmetPool – einem Unternehmen aus Lindlar, das sich als unabhängiger Abfüller allein auf außergewöhnliche Genüsse konzentriert, die mindestens 20 Jahre Reifung aufweisen.

„Wir füllen nur ab, was wirklich überragend ist und vieles andere überstrahlt. Das ist schlicht unser Ursprung und Markenkern“,

wie Andreas Jansen, einer der vier Gründer von GourmetPool, hervorhebt.

Das Geschenkset ist wie gewohnt streng begrenzt in der Stückzahl. Beide Partner verfügen über nur je 50 Ausgaben. Beim Bestellen gilt das Prinzip „first come, first serve“.

Preis: 99 EUR plus Versand

Link zum Bestellen:

https://www.whiskyguide-deutschland.de/shop