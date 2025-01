Exporte von irischem Whiskey steigen 2024 um 13%

Nachdem die irischen Whiskeyexporte im Jahr 2023 um 13% gefallen sind, kommt der Aufschwung im letzten Jahr laut einem Bericht in The Spirits Business gegen den weltweiten Trend: Um satte 14% sind die Exporte im abgelaufenen Jahr gestiegen, jeweils von August bis August gerechnet, dem Zeitraum des Export Performance and Prospects Report 2024-2025 von Board Bia.

Das Wachstum betrifft alle irischen Exportmärkte mit der Ausnahme von Großbritannien, wohin die Exporte 2024 um 10% zurückgingen. Die Exporte in die USA stiegen um 11%, die nach Kanada sogar um 29%. In die EU gab es ein Plus um 12%, wobei hier Frankreich mit -14% eine Ausnahme bildete. Nach Deutschland stiegen die Importe um 11%.

Nach Afrika gab es ein Plus von 16%, nach Indien sah man eine Verdopplung der bisherigen Exporte. Insgesamt meint der Report, dass der indische Markt auch in Zukunft ein starkes Wachstum zeigen könnte und helfen würde, die Exporte zu diversifizieren. Momentan gehen an die 40% des irischen Whiskeys in die USA.

Für 2025 erwartet man auch starkes Wachstum der Exporte nach Australien, der Global Retail Channel soll hingegen nur „moderat“ wachsen.

Insgesamt, so Board Bia, lag der Wert der irischen Whiskeyexporte bei ungefähr einer Milliarde Euro.

By Michal Osmenda from Brussels, Belgium – Irish flag, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24417980