Alba Collection Verlag bringt Tasting Map „Irland“ in aktualisierter Auflage 2023

Die wohl beste Quelle für Infos über die Lage von Destillerien rund um die Welt, der Alba Collection Verlag, hat pünktlich zum St. Patrick’s Day die Tasting Map „Irland“ mit den Daten für 2023 aktualisiert. Die Tasting Map ist zum Preis von €5,- erhältlich – entweder im Whiskyfach und Buchhandel oder direkt von der Webseite des Verlags (Link in der Pressemitteilung:

Tasting Map „Irland“ in aktualisierter Auflage 2023

Hamburg, 17. März 2023: Pünktlich zum St. Patrick’s Day erscheint die Tasting Map „Irland“ in aktualisierter Auflage. Auf der Vorderseite sind die derzeit 53 aktiven und 24 in Planung oder Bau befindlichen irischen Whiskey destillerien abgebildet. Auf der Rückseite sind ca. 100 geschlossene irische Whiskey Destillerien abgebildet.

Insgesamt hat sich in den letzten Jahres einiges in Irland getan, wenn man bedenkt das es in Irland lange Zeit (bis Anfang der 2000er Jahre) lediglich 2 (Midelton & Bushmills) ab 1988 mit Cooley 3 Whiskey Destillerien gab.

Titel: Tasting Map „Irland“

Verlag: Alba-Collection Verlag Erscheinungstermin: 1. März 2023

Auflage: aktualisierte Auflage 2023

Sprache: Englisch

Seiten: 2

Format: DIN A4 (21 x 29,7 cm)

ISBN: 978-3-944148-84-7

Preis: 5 €

Erhältlich in Whiskyfach- und Buchhandel oder direkt beim Verlag (www.alba-collection.com)