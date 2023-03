Letzte Chance: Jetzt 6x das neueste Bottling der Zodiac-Serie von Seven Seals „The Age of Aries“ gewinnen!

Sie müssen nicht unter dem Sternzeichen des Widders geboren sein, um die allerneueste Ausgabe der Zodiac-Serie von Seven Seals zu gewinnen (so neu ist sie, dass die offizielle Ankündigung genau mit dem Beginn des Gewinnspiels zusammenfällt) – außergewöhlich gereifte Abfüllungen, deren Geschmack die Eigenschaften des jeweiligen Sternzeichens widerspiegelt. Ein wenig Glück reicht auch.

Es geht um den brandneuen „The Age of Aries" aus der vielfach preisgekrönten Zodiac-Serie von Seven Seals, mit einem wunderschönen Triple Port Wood Finish.

Das Gewinnspiel endet am Sonntag – also machen Sie JETZT mit, um Ihre Chance zu wahren!

Für die Beantwortung unserer Gewinnfrage ist es hilfreich, die nachfolgenden Informationen zum Unternehmen, zur Serie und zum neuesten Bottling der Zodiac Series aufmerksam zu lesen – wir wünschen Ihnen jedenfalls viel Spaß beim Mitmachen und natürlich viel Glück!

Die Seven Seals Innovation AG

Die Seven Seals Innovation AG ist ein junges Unternehmen in der innovativen Spirituosenproduktion und Vermarktung. Der Fokus liegt auf der Produktion hochwertiger Single Malt Malted Barley Spirits.

Das Unternehmen steht für Innovation, herausragende Qualität, Ökologie und rein natürliche Inhaltsstoffe in der Produktion. Mit der patentierten Stockhausen Methode setzt das Team neue Massstäbe in der Veredelung von Spirituosen, kombiniert mit einer zeitsparenden, ökologischen und ökonomischen Verbesserung der Produktion. Mit dieser Philosophie produziert die Seven Seals Innovation AG exzellente Abfüllungen, die weltweit von Experten ausgezeichnet werden und beweist, dass das wichtigste Kriterium für einen guten Dram der Geschmack ist.

Die Zodiacs von Seven Seals

Gibt es etwas vielfältigeres als Sternzeichen? Vom bulligen Stier über die zarte Jungfrau könnten die Charakteristiken eines jeden Sternzeichens nicht unterschiedlicher sein. Daher war es für das Team von Seven Seals klar, dass jeder Zodiac genau dies zeigen soll. Die Seven Seals Zodiac-Linie steht für die unendlich grosse Geschmacksvielfalt und die ausgewogenen, harmonische Aromen der Seven Seals Single Malt Malted Barley Spirit.

Mittlerweile hat Seven Seals bereits acht Zodiacs auf den Markt gebracht und freut sich jetzt im März mit dem «Age of Aries» (Widder) auf den nächsten Zuwachs, der neunten Abfüllung in der Kollektion.

In der Produktion der Zodiac Serie wird auf die charakterlichen Eigenschaften des jeweiligen Sternzeichens eingegangen und auf das spezielle Bottling übertragen. Das Resultat sind schmackhafte, starke, einzigartige Single Malt Malted Barley Spirit.

Die Seven Seals Zodiacs werden in limitierten Batches von 365 Flaschen abgefüllt.

The Age of Aries Single Malt – Malted Barley Spirit Triple Wood Port Finish

In der Astrologie gelten die im Sternzeichen des Widders Geborenen als ehrliche Menschen, die einen starken Willen besitzen und zielstrebig jede Herausforderung meistern. Diese Charakteristiken sind auch in unserem Triple Port Wood Finished The Age of Aries zu finden.

Der Seven Seals The Age of Aries zeigt bereits in der Nase, welch ein einzigartiger Single Malt Malted Barley Spirit man hier in den Händen hält. Er überzeugt mit einer Mischung aus einem leichten Duft von grünen Äpfeln, der Süsse von Aprikosen und Milchschokolade und einem leichten Hauch von Zimt. Im Gaumen zeigt er seine ganze Stärke mit wärmenden und fruchtigen Noten. Die Aromatik überzeugt mit einer Kombination aus Karamell, Sandelholz und weissem Pfeffer. Mit der im Gaumen langanhaltenden Süsse begleitet durch dezente Noten von Ingwerbonbons und kandierten Früchten positioniert sich der The Age of Aries zielstrebig in der Spitzenklasse der Single Malt Malted Barley Spirits. Dies wird auch durch die Bewertung durch die International Drinks Specialists gestützt, das den The Age of Aries mit 94 Punkten in den Olymp hob.

Tasting Notes:

Aroma: Grüner Apfel, Zimt, Milchschokolade

Geschmack: Wärmend, fruchtig, Kandiszucker, Vanille

Nachklang: Langanhaltende Süsse, Ingwerbonbon, kandierte Früchte

