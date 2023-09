Gewinnen Sie 6x den neuen Seven Seals Age of Libra und das fünfteilige Seven Seals Degustations-Set!

Den im Sternzeichen der Waage Geborenen sagt man seelische Ausgewogenheit und das Streben nach Harmonie nach – Werte, die sich auch die neueste Veröffentlichung Age of Libra in der Sternzeichen-Reihe von Seven Seals auf die Fahne geschrieben hat.

Wir freuen uns, Ihnen im neuesten Gewinnspiel auf Whiskyexperts gleich sechs Flaschen dieses außergewöhnlichen Single Malt Malted Barley Spirits als Gewinn präsentieren zu können, gemeinsam mit je einem fünfteiligen Tasting-Set, das die Bandbreite der Stockhausen-Methode von Seven Seals perfekt demonstriert und zeigt, dass Geschmack nicht nur eine Frage des Alters ist.

Alles, was Sie dazu tun müssen: Unsere Gewinnfrage beantworten und die richtige Lösung einsenden. Und dann braucht es natürlich ein wenig Glück – wir drücken Ihnen die Daumen dafür. Mitmachen können diesmal alle Leser aus Deutschland und Österreich!

Zunächst aber mehr über die innovative Stockhausen-Methode von Seven Seals, den Seven Seals Age of Libra und das fünfteilige Degustations-Set:

Seven Seals – wie man aus Whisky mit Fast Forward Ageing zum perfekten Genuss gelangt

Das Whisky-Unternehmen Seven Seals aus der Schweiz wurde vom österreichischen Erfinder und Geschäftsmann Dolf Stockhausen gegründet. Das Unternehmen steht für Innovation, herausragende Qualität, Ökologie und rein natürliche Inhaltsstoffe in der Whiskyproduktion. Mit der patentierten Stockhausen Methode setzt das Team neue Maßstäbe in der Veredelung von Spirituosen, kombiniert mit einer zeitsparenden, ökologischen und ökonomischen Verbesserung der Single Malt Produktion.

Die Seven Seals Single Malt Malted Barley Spirits (der Name wurde aus rechtlichen Gründen so gewählt) können dabei in Blindverkostungen internationale Fachjurys begeistern und haben weltweit bedeutende Preise für Qualität gewonnen.

Seven Seals möchte Ihnen mit diesem Gewinnspiel die gesamte Bandbreite des Geschmacksspektrums seiner Produkte im Whiskysegment zeigen – mit insgesamt sechs mal sechs Preisen:

THE AGE OF LIBRA RUM WOOD FINISH SINGLE MALTED BARLEY SPIRIT

In der faszinierenden Welt der Sternenkonstellationen zeichnen sich die unter dem Zeichen der Waage Geborenen durch ihre ausgewogene Natur, ihre Raffinesse und ihre innere Harmonie aus. Der The Age of Libra, ein Single Malt mit einem Hauch von Weichheit und einem Rum Wood Finish, verkörpert diese facettenreichen Charakterzüge auf beeindruckende Art und Weise. Die Verbindung von zartem Rauch und der Süße des Fass-Finishs entfaltet eine Komplexität, die faszinierend ist.

Der Seven Seals The Age of Libra entfaltet in der Nase eine ausgewogene Kombination von Kirschblüte, Roggen, Aloe Vera und jugendlichem Lakritz. Nuancen von verschiedenen Aromen wie Vanille, wolliger Mispel und Aprikose schwingen mit und verleihen ihm eine sanfte Vielschichtigkeit. Am Gaumen präsentiert er sich samtig und süß, wobei subtile Anklänge von Vanille, reifer Mispel und saftiger Aprikose hervortreten. Der Abgang ist weich, langanhaltend und warm, begleitet von Noten von Kakao, ätherischen Ölen und einem Hauch von leichtem Rauch.

Alk. Vol. 49,7%

Das Seven Seals Degustations-Set

Das ansprechende Degustations-Set beinhaltet Proben von fünf verschiedenen, teilweise preisgekrönten, Single Malt der Seven Seals Innovation AG und eine Broschüre als Lesestoff.

Entdecken Sie darin die ganze Bandbreite der Stockhausen-Methode mit folgenden Abfüllungen:

AMARONE WOOD FINISH SINGLE MALTED BARLEY SPIRIT

EUR 62.90

Intensive Aromen von süssem Apfel und getrockneten Beeren vermischt mit der Würze von Vanille und einem Hauch Zimt. Das Ganze wird ergänzt durch die Süsse von Toffee und Orangenzeste.

Harmonischer Geschmack von Karamell und einem starken Mokka, dazu kommt die fruchtige Komponente von Waldbeeren und eingelegten Birnen in Rotwein sowie würzige Ingwerplätzchen.

Der Nachklang ist gut ausbalanciert und geprägt von leicht bitterem Kaffee und wärmender weisser Pfeffer. Ein mittellanger, sanfter und weicher Abgang.

Alk. Vol. 46%

SHERRY WOOD FINISH SINGLE MALTED BARLEY SPIRIT

Dieser Seven Seals Sherry Wood Finish Single Malt erinnert an einen Jahrmarktspaziergang. Düfte von Toffee, Lebkuchen, gebrannten Mandeln, Candy und weihnachtlichen Gewürzen steigen einem spontan in die Nase. Am Gaumen vereinen sich diese Geschmacksnoten auf harmonische Art und Weise und entwickeln eine langanhaltende Toffee-Nuss-Note.

Alk. Vol. 46%

PORT WOOD FINISH SINGLE MALTED BARLEY SPIRIT

Dieser Seven Seals Port Wood Finish Single Malt verbindet raffiniert verschiedene Malts aus derselben Brennerei. So entsteht ein hervorragend komplexer und vielschichtiger Charakter. Die Sinfonie dieser Vereinigung ist ausserordentlich harmonisch und zeichnet sich durch einen Hauch von Torf-Rauch mit süssem Honig, Aromen von Dörrfrüchten, gebrannten Nüssen sowie Lebkuchen aus.

Alk. Vol. 46%

PEATED PORT WOOD FINISH SINGLE MALTED BARLEY SPIRIT

Dieser Seven Seals Port Wood Finish Peated Single Malt hat eine beachtliche Torf-Rauch-Note. Subtil, dennoch vielschichtig in der Nase, macht er Lust auf mehr. Den Gaumen verwöhnt die markante Note des Torf-Rauches, eingebettet in vollmundige Aromen von Dörrfrüchten wie Rosinen mit Akzenten von Honig und orientalischen Gewürzen.

Alk. Vol. 46%

DOUBLE WOOD FINISH CP SINGLE MALTED BARLEY SPIRIT

Dieser Seven Seals Double Wood Finish Peated Single Malt hat eine beachtliche Torf-Rauch-Note. Subtil, dennoch vielschichtig in der Nase, macht er Lust auf mehr. Den Gaumen verwöhnt die markante Note des Torf-Rauches, eingebettet in vollmundige Aromen von Dörrfrüchten wie Rosinen mit Akzenten von Honig und orientalischen Gewürzen.

Alk. Vol. 58.7%

Und so gewinnen Sie einen der sechs neuen Seven Seals Age of Libra und die fünfteilige Seven Seals Tasting Box!:

Beantworten Sie einfach folgende Gewinnfrage: Wie nennt man das Sternzeichen, das auf lateinisch Libra heißt, auf Deutsch?

a. Freiheit

b. Waage

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „Seven Seals“!

Unter allen Einsendungen aus Deutschland und Österreich mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 8. Oktober 2023, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 9. Oktober 2023 bekannt. Der Gewinn wird durch unseren Partner Seven Seals versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland oder Österreich wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Seven Seals“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 8. Oktober 2023, 23:59 Uhr. Die Gewinner werden am 9. Oktoner 2023 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Seven Seals sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Seven Seals versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team