TTB-Neuheit: Ardbeg Spectacular

Bereits die dritte Eintragung der Distillerie Ardbeg in diesem Monat findet sich aktuell in der us-amerikanischen TTB-Datenbank. Nach Ardbeg Rare Cask 101 – 47 Year Old und Ardbeg Vintage _Y2K ist es nun im September mit Ardbeg Spectacular weiter. Der Single Malt reifte in port wine casks und Ex-Bourbon-Fässern, kommt ohne Kühlfilterung und mit 46 % Vol. in die Flaschen. Auf dem Label, welches kein Alter des Whiskys ausweist, wird an Superlativen nicht gespart:

A curiosity sure to shock the world of distilling, this dram reveals itself for only one day – Ardbeg Day.

So sehen die Etiketten der Abfüllung aus, die also möglicherweise zum Ardbeg Day 2024 erscheinen wird:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.