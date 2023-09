TTB-Neuheit: Ardbeg Rare Cask 101 – 47 Year Old

Vermutlich wird es einen großen und potenten Geldbeutel plus etwas mehr bedürfen, um ein Exemplar der möglichen Abfüllung zu ergattern, die in der us-amerikanischen TTB-Datenbank eingereicht wurde. Ardbeg Rare Cask 101 – 47 Year Old kam im April 1976 ins Fass. Genauer formuliert, weil es das Etikett auch so ausweist: der jüngste Spirit dieser Abfüllung kam an diesem Zeitpunkt ins Fass. Zum Abschluss seiner Reifung erhielt der Whisky ein Finish in einem First Fill Oloroso Hogshead. Im Juni 2023 wurde der Single Malt dann mit 40 % Vol. in 225 Flaschen abgefüllt.

Und so sehen die Etiketten aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.