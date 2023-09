Whiskyfun: Angus verkostet alte und seltene Abfüllungen

In den nächsten Wochen wird Angus MacRaild wahrscheinlich etwas weniger aktiv auf Whiskyfun sein, denn er macht Urlaub. Als Vorbereitung auf diese erholsame Zeit (Frankreich ist Ferienziel), und um uns die Zeit ohne seine Verkostungsnotizen überbrücken zu lassen, schnürt er heute ein Verkostungpaket mit alten und seltenen Abfüllungen aus längst vergangenen Zeiten. Wichtig ist ihm auch klarzustellen: Nicht alle Notizen wurden in derselben Sitzung aufgezeichnet. Wie fast bei allen Verkostungen von Angus bewegen sich auch heute die Benotungen fast durchgehend in den höheren Sphären:

Abfüllung Punkte

Glen Cawdor 16 yo 1968 (43%, Samaroli, 360 bottles) 86 Bowmore 12 yo (43%, OB, litre for duty free, -/+1980) 92 Springbank 12 yo (80 proof, OB, 1/2 bottle, -/+1970) 93 Glen Garioch 30 yo 1971 (44.6%, OB for D&M Wines and Liquors, cask #2036, hogshead) 94 Highland Park 8 yo (43%, OB, Ferraretto Import 1970s) 88 Highland Park 8 yo (100 proof, Gordon & MacPhail, -/+ 1975) 93 Laphroaig 12 yo ‚Selection No.1‘ (91.4 US proof, Prime Malt, 1970s) 94 Macallan-Glenlivet 22 yo (86 US Proof, OB, British American Importation USA, b1950s) 93 Glen Grant ‚Highland Malt Whisky Distilled April, 1920. Bottled October, 1943 at its virgin strength 1.0 underproof for Mr Duncan MacLeod‘ 95 Glen Moray 42 yo 1962/2005 (50.9%, OB, sherry) 93 Glen Moray 30 yo 1959/1989 (44.1%, Kingsbury, sherry butt) 93 Scapa 1958/1985 (52%, Samaroli, 180 bottles) 94