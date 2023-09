Malt Whisky Yearbook 2024 erscheint am 1. Oktober 2023

Auch in diesem Jahr erscheint die neue Ausgabe des Malt Whisky Yearbook am 1. Oktober. Die 19. Auflage, das Malt Whisky Yearbook 2024, bietet Portraits von nicht weniger als 821 Malt-Whisky-Destillerien auf der ganzen Welt mit aktualisierten Fakten, neue Artikel von Whisky-Autoren wie Andrew Derbidge, Ian Wisniewski, Johanne McInnis, Kristiane Sherry, Neil Ridley und Joel Harrison. Zusätzlich enthält das Malt Whisky Yearbook 2024 mehr als 200 Verkostungsnotizen, einschließlich unabhängiger Abfüllungen. Sechs Whisky-Ikonen, wie es auf der Website des Malt Whisky Yearbook heißt, kommentieren den „the State of Whisky“. Zusätzlich findet sich in diesem Buch eine Auflistung von mehr als 150 der größten Whisky-Läden der Welt. Und „The Whiskey Year That Was“ fasse die Neuigkeiten und Trends in der Branche zusammen.

Das Malt Whisky Yearbook 2024 wird bei vielen Fachhändlern und in sehr gut sortierten Buchhandlungen erhältlich sein. Online kann es unter http://www.maltwhiskyyearbook.com/ vorbestellt werden. In diesem Jahr kostet es erneut £15.95 plus Porto.