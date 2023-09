Serge verkostet: Croftengea als Quintett

Die in Alexandria gelegene Loch Lomond Distillery ist sicherlich keine Schönheit, besticht allerdings durch die große Vielfalt ihrer Whiskys. Aus drei verschiedenen Bauarten von Stills und fünf verschiedenen Anwendungen können in der Brennerei insgesamt 13 unterschiedliche Stilistiken von Whisky hergestellt werden (wir besuchten diese Brennerei im Sommer 2022). In seinen täglichen Verkostungen nimmt sich Serge Valentin heute einem der torfig-rauchigen Singe Malts der Brennerei mit dem Namen Croftengea an (ein weiterer derartiger Whisky der Loch Lomond Distillery trägt den Namen Inchfad). Die fünf unabhängigen Abfüllungen im Tasting zeigen: Aus dieser Brennerei kommen sehr gute Whiskys. Die Benotungen des Quintetts decken den mittleren Bereich des 80er-Spektrums ab:

Abfüllung Punkte

Croftengea 14 yo ‚Periodical‘ (50%, Croucher & Co., North Star Spirits, oloroso barrel, 180 bottles, 2022) 88 Croftengea (54%, GunpowderUA, arsenal batch #2, Whisky Fair 2023, oloroso sherry 86 Croftengea 2009/2021 (56.6%, Le Gus’t, Selection XXVIII, hogshead, cask #148, 307 bottles) 84 Croftengea 5 yo 2017/2022 (57.1%, Watt Whisky) 86 Croftengea 15 yo 2007/2023 (57.1%, WhiskySponge, refill hogshead, #77, 262 bottles) 86