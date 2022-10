Neu bei Kirsch Import: Letzte Edradour in Holzboxen, Murray McDavid Cask Craft

Ende, Schluss, aus – die Edradour in den Holzboxen sind nach der letzten, jetzt erscheinenden Ausgabe von fünf Whiskys Geschichte. Für die, die ihre Whiskys gerne stilvoll präsentiert wissen, ein kleiner Wermutstropfen, aber das Umweltgewissen freut sich drüber. Und: Es kommt ja auf den Inhalt an – so wie bei den sechs Abfüllungen der neuen Cask Craft Serie von Murray McDavid, die – allesamt mit 44,5% vol. und ohne Altersangebe – ebenfalls über Kirsch Import nach Deutschland kommen.

Hier alle Detailinfos zu den Abfüllungen, die demnächst im deutschen Handel zu finden sein werden:

Edradour verlässt den Holzweg

Für seine unbestreitbar hohe Qualität liefert „Scotland’s little gem“, die Edradour Distillery, zahlreiche Belege. Zum Beispiel mit der Reihe Straight from the Cask (SFTC). Nun verabschieden sich die Abfüllungen von ihrer kantigen Holzbox. Das finale Batch mit Holzbox umfasst fünf fassstarke Highland Single Malt Scotch Whiskys. Alle verbrachten zwischen 12 und 14 Jahre in Süßwein-, Starkwein-, Rotwein- und Weißweinfässern.



Noten reifer, süßer Früchte entwickelte etwa der Edradour SFTC 12 y.o. – Madeira Cask in einem mit dem portugiesischen Likörwein vorbelegten Fass. Ebenfalls von der iberischen Halbinsel stammt das Fass für den Edradour SFTC 13 y.o. – Ribera Del Duero Cask. Der edle spanische Rotwein schenkt tiefe Beerentöne.

Edradour SFTC 12 y.o. – Madeira Cask

Highland Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest. 09/04/2010

Abgef. 12/07/2022

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Madeira Cask

Fassnr.: 84

440 Flaschen

58,4% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Edradour SFTC 13 y.o. – Ribera Del Duero Cask

Highland Single Malt Scotch Whisky

13 Jahre

Dest. 05/11/2008

Abgef. 13/07/2022

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Ribera Del Duero Cask

Fassnr.: 346

391 Flaschen

60,4% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Kraft und komplexe Würze erhält der Edradour SFTC 12 y.o. – Chateauneuf Du Pape Cask durch das selten gesehene Eichenfass aus der Spitzenweinregion Châteauneuf-du-Pape. Bekannter ist der Weißwein Chardonnay, dessen körperreicher, oft nussiger Charakter auf den Edradour SFTC 13 y.o. – Chardonnay Cask abstrahlt.



Der französische Dessertwein Sauternes steht dagegen für samtige Süße und süße Frische, gern in Form von Zitrusfrüchten. Von seiner aromatischen Kraft profitiert der Edradour SFTC 14 y.o. – Sauternes Cask.

Edradour SFTC 12 y.o. – Chateauneuf Du Pape Cask

Highland Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest. 09/04/2010

Abgef. 12/07/2022

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Chateauneuf Du Pape Cask

Fassnr.: 81

408 Flaschen

59,4% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert



Edradour SFTC 13 y.o. – Chardonnay Cask

Highland Single Malt Scotch Whisky

13 Jahre

Dest. 05/11/2008

Abgef. 12/07/2022

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Chardonnay Cask

Fassnr.: 348

389 Flaschen

60,7% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert



Edradour SFTC 14 y.o. – Sauternes Cask

Highland Single Malt Scotch Whisky

14 Jahre

Dest. 16/04/2008

Abgef. 12/07/2022

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Sauternes Cask

Fassnr.: 85

363 Flaschen

59,9% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Von Madeira bis Peated Finish: Die neue Reihe Cask Craft von Murray McDavid

Ein herausragender Holzschatz ist das Markenzeichen von Murray McDavid. 1994 gegründet, machte sich der renommierte unabhängige Abfüller mit Nachreifungen in den erlesenen Fässern schnell einen Namen. Die neue Reihe Cask Craft bildet da keine Ausnahme: Sie umfasst Single Malts aus ganz Schottland, die in verschiedensten Eichenfässern meisterlich zum perfekten Gleichgewicht zwischen Holz und Liquid gereift werden. Weder gefärbt noch kühlfiltriert, entfalten sie sich bei schöner Trinkstärke von 44,5% vol. Noch ist die Reihe limitiert lieferbar, langfristig gehen wir von guten Verfügbarkeiten aus.



Für den Linkwood Madeira Finish kombiniert das „Whisky Creations Team” leichten, lieblichen und malzigen Linkwood Whisky mit fruchtig-würzigen Madeira Barriques von Justino’s Vineyard. Kräftiger Single Malt der Mannochmore Distillery ergibt in der Kombination mit geschmacksintensiven Portweinfässern aus dem Douro-Tal den Mannochmore Port Finish.

Einen langen Nachklang mit Pralinennoten erzeugt die Veredelung von malzigem Highland Malt und Oloroso Hogsheads aus Jerez für den Strathdearn Sherry Finish.

Linkwood Madeira Finish

Cask Craft

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Madeira Wine Barrique (Finish)

44,5% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt



Mannochmore Port Finish

Cask Craft

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Tawny Port Barrique (Finish)

44,5% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt



Strathdearn Sherry Finish

Cask Craft

Murray McDavid Highland Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Oloroso Sherry Hogshead (Finish)

44,5% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tropische Früchte mit BBQ-Rauch: Dieses Profil gelingt Murray McDavid durch die Nachreifung von fruchtig-rauchigem Highland Single Malt der Loch Lomond Distillery in sizilianischen Marsala Wine Barriques für den Croftengea Marsala Finish. Ein Islay Bourbon Cask entzündet im Speyside Whisky von Glen Elgin völlig neue Noten, die der Glen Elgin Peated Finish einfängt.



Für den Dailuaine Bourbon Finish nutzt das Team amerikanische Eiche, um cremigen Single Malt Scotch Whisky mit Aromen von Getreide und frischem Apfel um eine leichte Vanillenote, einen Hauch von Toffee und Süße zu erweitern

Croftengea Marsala Finish – Peated

Cask Craft

Murray McDavid Highland Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Marsala Wine Barrique (Finish)

44,5% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Glen Elgin Peated Finish

Cask Craft

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Islay Bourbon Hogshead (Finish)

44,5% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt



Dailuaine Bourbon Finish

Cask Craft

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Quarter Cask (Finish)

44,5% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt