Preise rund um den Globus – nach Goldmedaillen in China kann Seven Seals auch in Österreich bei der WSA 2023 zwei mal Gold für sich beanspruchen: Für die Abfüllungen The Age of Virgo und The Age of Leo aus der Zodiac-Serie. Hier die Presseaussendung dazu:

Seven Seals gewinnt auch bei der WSA 2023 in Österreich

Bei den World Spirits Awards 2023 in Österreich, werden zwei Seven Seals der Zodiac Line mit einer Goldmedaille geehrt

Stans, 27. März 2023

Seven Seals zeigt auch an den World Spirits Awards in Österreich, dass man ausgezeichnete Single Malts produziert. Die beiden Single Malts der Zodiac Line, Seven Seals The Age of Virgo und Seven Seals The Age Leo gewinnen je eine Goldmedaille mit einer Benotung von 91.3 Punkten für den Seven Seals The Age of Virgo und 90 Punkten für den Seven Seals The Age of Leo.

Beim „World-Spirits Award 2023“ nahmen 77 Destillerien aus 15 Nationen (Inseln) mit 304 Spirits teil, wobei die Produktvielfalt von Gin über Whisky, Rum bis zu Obst-Spirituosen und 100-%-Destillaten reicht. Grundlage der Ergebnisse ist das speziell auf Spirituosen zugeschnittene WOB-100-Punkte-Bewertungssystem, Garant für eine objektive Beurteilung ist eine internationale Verkoster-Jury mit langjähriger Ausbildung und Erfahrung. Auszeichnungen sind der Spiegel für die geleistete Arbeit der Brenner und die Anerkennung perfekter Produkte. Gemäß dem Slogan „Simply the best in Spirits“ werden nur die besten Produkte zur Bewertung eingereicht und bringen die strenge Jury ins Schwärmen.

Seven Seals freut sich über dieses gute Ergebnis bei den World Spirits Awards. So zeigt es sich wiederholt, dass Seven Seals, mit seinem beschleunigten, ökologisch und ökonomisch verbesserten Verfahren, hervorragende Single Malts herstellen kann, welche weltweit verschiedensten Whiskyliebhabern viel Freude bereiten.

Die Seven Seals Fans dürfen sich auch in Zukunft auf neue, innovative und qualitativ hochstehende Produkte freuen.

www.7sealswhisky.com