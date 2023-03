Fünf Goldmedaillen und ein Doppelgold – das sind die Auszeichnungen, die Seven Seals bei den China Wine and Spirits Awards erringen konnte. Die Preise wurden in Hongkong verliehen. Seven Seals freut sich über den großen Erfolg, der auch am chinesischen Markt jährlich große Beachtung findet – drei der Goldmedaillen gehen übrigens auch an die Zodiac-Serie, dessen neuestes Mitglied Sie gerade bei uns 6x gewinnen können.

Hier die Presseaussendung, die wir für Sie erhalten haben:

Seven Seals ist der große Gewinner des CWSA 2023

Bei den China Wine and Spirits Awards gewinnt Seven Seals fünf mal Gold zudem gewinnt der The Age of Virgo Doppelgold und wird CWSA Whisky of the year.

Stans, 15. März 2023

An den China Wine and Spirits Awards gewinnen die Seven Seals Single Malts in grossem Stil. Seven Seals wird mit fünf Goldmedaillen ausgezeichnet, zwei davon gehen an die beiden Classic Line Single Malts, Amarone Wood Finish und Peated Port Wood Finish. Drei weitere Gold Medaillen gehen an unsere Zodiac Line, mit dem The Age of Leo, The Age of Capricorn und dem The Age of Pisces. Das Highlight jedoch ist die Auszeichnung des Seven Seals The Age of Virgo mit Doppelgold und der Benennung zum CWSA Whisky of the year. Seven Seals beweist mit diesem großartigen Ergebnis erneut, dass ihre Single Malts Weltklasse sind.

Der China Wine and Spirits Award, ist der grösste Spirituosenaward Asiens. Dieser wird jährlich in Hongkong durchgeführt. Eine Jury, bestehend aus ausgewählten Experten der Spirituosen-Branche, Händler und Whisky Sommeliers Asiens, bewertet in Blind Tastings die Spirituosen nach objektiven Gesichtspunkten. Nur die besten Spirituosen werden nach einem langen Test-Prozedere mit einem Award ausgezeichnet, wobei in jeder Kategorie ein Gewinner des Jahres erkoren wird.

Seven Seals freut sich über dieses ausgezeichnete Ergebnis bei den China Wine and Spirits Awards. So zeigt es sich wiederholt, dass Seven Seals, mit seinem beschleunigten, ökologisch und ökonomisch verbesserten Verfahren, hervorragende Single Malts herstellen kann, welche weltweit verschiedensten Whiskyliebhabern viel Freude bereiten.

Die Seven Seals Fans dürfen sich auch in Zukunft auf neue, innovative und qualitativ hochstehende Produkte freuen.

