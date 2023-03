Serge verkostet: Sieben alte Grains

Nach wie vor werden Grains von einigen teilweise etwas stiefmütterlich behandelt – was wohl auch daran liegen mag, dass sie als „Füllstoff“ für Blends nicht gerade den besten Ruf hatten. Aber auch wenn dem so ist: Mittlerweile entdeckt man sie ab einem gewissen Reifealter als halbwegs preiswerte Alternative zu Single Malts – und wer sich mit dem etwas süßeren Geschmack anfreunden kann, der wird in ihnen eine interessante Abwechslung finden.

Serge Valentin hat heute sieben Grains mit einem Alter von 15 bis 47 Jahren verkostet – und auch wenn keiner davon 90 Punkte oder mehr erreicht, so haben doch die meisten davon wirklich gute Kritiken erhalten – aber sehen Sie selbst.

Hier die Tabelle der Verkostung mit Grains aus den Destillerien Cameronbridge, North British und Invergordon:

Abfüllung Punkte