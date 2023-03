Eine Woche ist es noch hin, dann beginnt in Nürnberg wieder THE VILLAGE, nach eigenen Angaben die größte Whisk(e)ymesse Deutschlands. An drei Tagen treffen sich dort Whiskyinteressierte und -produzenten zu einem interessanten Austausch – 150 Aussteller präsentieren 2.800 Whiskys aus 22 Ländern.



Alle Infos zur Messe und den Masterclasses können Sie untenstehend nachlesen:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

THE VILLAGE Nürnberg: Deutschlands größte Whisk(e)y-Messe steht in den Startlöchern

Die Whisk(e)y-Messe Nürnberg THE VILLAGE findet am 25. und 26. März (Pre-Opening am 24. März) in der Messe Nürnberg statt und präsentiert mit 2.800 verschiedenen Whisk(e)ys aus 22 Ländern eine Fülle an Aromen und Geschmacksnuancen. THE VILLAGE findet seit 10 Jahren in der Messe Nürnberg statt und gilt als jährlicher Treffpunkt der europäischen Whisk(e)y- Szene. Parallel dazu stehen bei der R(h)um-Messe PUEBLO DEL RON 250 verschiedene R(h)ums im Angebot.

– Im Vordergrund steht bei THE VILLAGE Whisk(e)y in all seinen Nuancen: 2.800 verschiedene Whisk(e)ys aus der ganzen Welt werden hier präsentiert. Neben den klassischen Herkunftsländern Schottland, Irland und USA sind auch Whisk(e)ys beispielsweise aus Franken oder Italien mit dabei. Die asiatischen Whisk(e)ys, aus Indien, Taiwan und Japan sind sehr beliebt und ebenfalls stark vertreten. Deswegen bekommen die asiatischen Whisk(e)ys in diesem Jahr besondere Aufmerksamkeit: Verschiedene Aussteller zeigen in einem Sonderbereich die Vielfalt der asiatischen Whisk(e)ys. Von Kavalan gibt es die THE VILLAGE ASIAN Edition 2023, ein fast neun Jahre alter Whisk(e)y aus dem Portwein-Fass.

THE VILLAGE bietet neben einer großen Auswahl an Whisk(e)ys eine entspannte Atmosphäre, besondere Raritäten sowie vielfältige korrespondierende Angebote und fachliche Informationen rund um Whisk(e)y. Die über 30 Master Classes sind gut gebucht und liefern die fachliche Tiefe für Kenner und Liebhaber. Die Basic Seminare des Nürnberger Whiskyclubs Highland Circle vermitteln Whisk(e)y- Knowhow und stellen Raritäten vor.

From Field to Bottle

Die FRANCONIAN THE VILLAGE Edition 2023 ist in diesem Jahr ein fünfjähriger Filey Bay Whisk(e)y von der Spirit of Yorkshire Brennerei im Norden Englands. Filey Bay steht für eine nachhaltige und regionale Whisk(e)y-Herstellung. Jeder Schritt des Destilliervorgangs – vom Feld bis in die Flasche – wird vor Ort durchgeführt, verwendet wird ausschließlich die auf dem eigenen Feld angebaute Gerste. Aus dieser Gerste wird auch Bier hergestellt, das die Besucher von THE VILLAGE ebenfalls probieren können.

Unter dem Motto „From Field to Bottle“ werden bei THE VILLAGE die verschiedenen Schritte im Herstellungsprozess von Whisk(e)y vorgestellt, von der Gerste über die Brennblase bis hin zum Fass für die Lagerung.

LA BODEGA

Bei der vergangenen Whisk(e)y-Messe gab es erstmals ein kleines Angebot an Sherry und Port-Weinen. Diese spielen gerade für die Fasslagerung von Whisk(e)y eine wichtige Rolle und so ergänzen Port und Sherry-Anbieter auch in diesem Jahr das Portfolio von THE VILLAGE.

Expertenwissen und Raritäten in den Master Classes

In den Master Classes von THE VILLAGE werden Raritäten und Spezialabfüllungen vorgestellt sowie Whisk(e)ys aus verschiedenen Ländern und Regionen, von Israel über Deutschland bis hin zu den schottischen Highlands. In der Masterclass von

„Whiskyfaessla and Friends“ steht die exklusive THE VILLAGE Limited Edition 2023 im Mittelpunkt. Darüber hinaus kommen hier bekannte Gesichter aus der Whisk(e)y-Szene zu Wort und informieren rund um exklusive Abfüllungen.

Szene und Lifestyle – Whisk(e)y ist mehr als ein Getränk

THE VILLAGE ist im März der große Treffpunkt der europäischen Whisk(e)y-Szene. Neben Importeuren und Whisk(e)y-Produzenten kommen Liebhaber, Kenner, Neugierige sowie Ambassadors nach Nürnberg, um ihre Whisk(e)y-Leidenschaft mit Gleichgesinnten zu teilen und um Raritäten zu entdecken. Das gemütliche Ambiente von THE VILLAGE wird von Live-Musik und Lifestyle-Artikeln, wie Handwerkskunst, Mode und Kilts, getragen. Auch das kulinarische Angebot ist auf das Ambiente von THE VILLAGE abgestimmt: Es gibt Haggis nach schottischem Originalrezept, hergestellt in Deutschland. Darüber hinaus gibt es bei THE VILLAGE in diesem Jahr ein großes kulinarisches Angebot. Neben Haggis, Whisk(e)y- Bratwurst und Scones bietet „Kaspar Schmauser“ aus Nürnberg vegane Bowls an.

NEU: THE BBQ VILLAGE – Das Grill-Event

THE BBQ VILLAGE stimmt auf die Grillsaison ein. „Fire & Food“ präsentiert Grillzubehör sowie hochwertige Grills, die für Holzofengeschmack sorgen. Bei „Römer Beef“ wird im Außenbereich angegrillt, dort gibt es hochwertiges Fleisch zum Auftakt der BBQ-Saison.

PUEBLO DEL RON

THE VILLAGE wird von der R(h)um-Messe Nürnberg PUEBLO DEL RON begleitet. Bei den 25 Ausstellern steht der R(h)um im Vordergrund, ob pur oder in Kombination, als Longdrink oder Cocktail. Im Angebot sind 250 hochwertige R(h)um-Sorten und besondere Geschmacksnuancen.

Exklusives Pre-Opening

Am Vorabend von THE VILLAGE, am Freitag, 24. März, findet das exklusive Pre-Opening statt, bei dem Kenner und Liebhaber bereits vorab einige Raritäten ergattern können.

Die Whisk(e)y-Messe Nürnberg THE VILLAGE findet am 25. und

26. März 2023 in der Halle 12 der Messe Nürnberg statt. Parallel zur Whisk(e)y-Messe THE VILLAGE findet die Freizeit Messe (mit Musik-Messe Nürnberg) statt. Der Zutritt zur Whisk(e)y-Messe Nürnberg ist erst ab 18 Jahren gestattet. Besucher der Freizeit Messe benötigen zum Besuch der Whisk(e)y-Messe ein Übertritts- Ticket, dieses ist vor Ort bzw. als Kombi-Ticket im Online- Ticketshop erhältlich.

Aktuelle Informationen und Tickets unter www.whiskey-messe.de

Alle Master Classes und Basic Seminare von THE VILLAGE im Überblick:

Zur aktuellen Programmübersicht QR-Code scannen oder hier nachlesen: https://www.whiskey-messe.de/programm/

Zahlen und Fakten zur Messe:

Whisk(e)y-Messe Nürnberg THE VILLAGE

mit R(h)um-Messe Nürnberg PUEBLO DEL RON Samstag, 25. und Sonntag, 26. März 2023 exklusives Pre-Opening am Freitag, 24. März

Öffnungszeiten:

Samstag: 11:00 – 19:00 Uhr (Einlass bis 18:00 Uhr)

Sonntag: 11:00 – 18:00 Uhr (Einlass bis 17:00 Uhr)

Pre-Opening am Freitag: 17:00 – 22:00 Uhr (Einlass bis 21:00 Uhr)

Eintrittspreise im Online-Ticketshop:

Tagesticket (gültig Samstag oder Sonntag) 20€

Pre-Opening-Ticket (gültig Freitag, Samstag und Sonntag) 40€

Der Zutritt zur Whisk(e)y-Messe Nürnberg THE VILLAGE und R(h)um-Messe Nürnberg PUEBLO DEL RON ist erst ab 18 Jahren gestattet. Diese Regelung gilt ohne Ausnahme.

Veranstaltungsort:

Messe Nürnberg, Halle 12

THE VILLAGE 2023