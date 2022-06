Der Termin steht fest: THE VILLAGE findet am 25. und 26. März 2023 statt

Nach dem erfolgreichen Reboot nach der pandemiebedingten Pause schaut man in Nürnberg voraus auf die Planung für die nächste Messe. Und jetzt steht der Termin dafür fest: THE VILLAGE findet am 25. und 26. März 2023 statt, mit dem Pre-Opening am 24. 3. des Jahres.

Was man so plant, können Sie hier in der Presseaussendung lesen, die man uns für Sie aus Nürnberg geschickt hat:

Die Planungen für eine der größten Whisk(e)y-Messen Deutschlands 2023 laufen bereits

Der Termin für die nächste Ausgabe der Whisk(e)y-Messe Nürnberg steht nun fest: THE VILLAGE findet am 25. und 26. März 2023 in der Messe Nürnberg statt. Zum exklusiven Pre- Opening öffnen sich bereits am 24. März die Tore. Zur gleichen Zeit findet die Freizeit Messe in der Messe Nürnberg statt.

Whisky-Messe-Nürnberg 2022

Nürnberg – Der mittlerweile legendäre Ruf der Whisk(e)y-Messe Nürnberg THE VILLAGE hat sich auch bei der ersten Messe nach der Corona-Zwangspause wieder bestätigt: Im April 2022 kamen rund 9.500 Besucher zur Whisk(e)y-Messe nach Nürnberg und sorgten für ein emotionales Wiedersehen zwischen Ausstellern, Besuchern und den großen Namen der Branche. Auch internationale Gäste nutzten THE VILLAGE als eine der wenigen Möglichkeiten, um sich wieder live auszutauschen, sich zu informieren, zu probieren und natürlich auch einzukaufen. Die Vorfreude auf die kommende Whisk(e)y-Messe Nürnberg ist daher bereits jetzt groß.

THE VILLAGE bietet neben einer großen Auswahl an Whisk(e)ys eine entspannte Atmosphäre, besondere Raritäten sowie vielfältige korrespondierende Angebote und fachliche Informationen rund um Whisk(e)y. Die Master Classes sind in jedem Jahr gut gebucht und liefern die fachliche Tiefe für Kenner und Liebhaber. Auch die Basic Seminare des Nürnberger Whiskyclubs Highland Circle kommen gut bei den Besuchern an.

2022 hat THE VILLAGE erstmals als eigenständige Veranstaltung stattgefunden und konnte dadurch ihren Anteil an Fachbesuchern erhöhen. Diese interessierten sich auch für die neuen Angebotsbereiche LA BODEGA (Port und Sherry) und FROM FIELD TO BOTTLE (Fokus auf Herstellungsprozess des Whisk(e)ys), die 2023 weiter ausgebaut werden. Projektleiter Stephan Dovern sieht die neuen Themen am richtigen Platz: „Es hat sich gezeigt, dass Port und Sherry perfekt zum Whisk(e)y- Angebot passen und, dass dieser neue Angebotsbereich neben dem PUEBLO DEL RON die richtige Ergänzung für THE VILLAGE ist.“ Die R(h)um-Messe PUEBLO DEL RON Nürnberg bietet ein vielfältiges Rum-Angebot und findet bereits seit fünf Jahren als Messe parallel zu THE VILLAGE statt.

Das Team um Projektleiter Stephan Dovern und den fachlichen Partner Michael Gradl von Gradls Whiskyfässla hat bereits einige Ideen, um 2023 die fachlichen Angebote auf THE VILLAGE noch weiter auszubauen. So werden verschiedene neue Aromen- Welten, wie zum Beispiel Röstkaffee oder Schokolade, präsentiert. Im Fokus bleibt aber nach wie vor der Whisk(e)y. Auch 2023 können die Besucher wieder aus über 2.800 verschiedenen Whisk(e)ys wählen und ihren Favoriten finden.

Die Whisk(e)y-Messe bleibt 2023 in der Halle 12 der Messe Nürnberg. Diese bietet genügend Platz für die vielen Angebote und ermöglicht gleichzeitig einen entspannten Besuch. Die Whisk(e)y- Messe Nürnberg und die Freizeit Messe Nürnberg finden 2023 wieder parallel zueinander statt. Für beide Veranstaltungen gibt es allerdings eigene Eintrittskarten. Wer beide Veranstaltungen besuchen möchte, hat mit einem Kombi-Ticket die Möglichkeit dazu.

Der Zugang zur Whisk(e)y-Messe Nürnberg ist erst ab 18 Jahren gestattet. Aktuelle Informationen gibt es unter www.whiskey- messe.de.