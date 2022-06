Neu bei Kirsch Import: The GlenAllachie 16yo Past Edition, That Boutique-y Abfüllungen, Teerenpeli PX Single Cask

Dienstag nachmittags – Zeit für die Neuheiten aus dem Hause Kirsch Import, wo man Whiskyfreunde wie jede Woche mit interessanten neuen Abfüllungen erfreut. Diesmal treten an: Ein ganz besonderer Glenallachie, zwei interessante Unabhängige und ein finnischer Single Malt aus dem Einzelfass.

Hier die Details für Sie:

Seine Reise in die Welt des Whiskys begann im Jahr 1972. Als Chemiker hatte Billy Walker die ideale Grundlage für ein tiefreichendes Verständnis der Spirituose. In 30 Jahren Tätigkeit für bekannte internationale Marken erarbeitet er sich einen Namen, bevor er sein Renommee als führender Kopf hinter der Wiederbelebung und dem phänomenalen Erfolg einiger Destillerien endgültig in Stein meißelte.



Nun feiert Billy Walker ein halbes Jahrhundert in der Branche – als eine der bedeutendsten Whiskypersönlichkeiten seiner Generation. Anlässlich dieses außergewöhnlichen Meilensteins präsentiert The GlenAllachie die 50th Anniversary Trilogy. Die Jubiläumsreihe rückt drei Bereiche der Walker‘schen Expertise in den Fokus: Sherry-Reifung, Fassmanagement und Destillation.



Die The GlenAllachie 16 y.o. Past Edition steht für die Vergangenheit der Branchenlegende, in der Billy Walker sich mit üppigen, in Sherryfässern gereiften Abfüllungen etablierte. Die erste Jubiläumsedition reifte daher zu 100% in Sherry Butts. Die 9 Vintage-Fässer aus Spanien suchte Walker persönlich aus – und kreierte mit ihnen einen Single Malt voll intensiver Espressonoten, Heidehonig, glasierten Feigen und süßen Gewürzen. Typisch Billy Walker eben.

The GlenAllachie 16 y.o. Past Edition

Billy Walker 50th Anniversary

Speyside Single Malt Scotch Whisky

16 Jahre

Abgef. 02/2022

Fasstyp: Sherry Butts

4.000 Flaschen (insgesamt)

57,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Von der Speyside bis zur Isle of Mull: Exklusivabfüllungen von That Boutique-y

Hier werden eingefleischte Geeks ebenso wie anspruchsvolle Entdecker fündig: Für seine Premium-Whiskys, -Rums und Co. arbeitet das Team von That Boutique-y mit Destillerien aus der ganzen Welt zusammen. Ob Single oder Blended Malt, ob authentischer Rum aus bestehenden oder geschlossenen Brennereien – alle werden in kleinen Batches abgefüllt und mit von Hand illustrierten Etiketten im Comicstil verziert.



Teil der neuen Serie Boutique-y Records sind zwei Exklusivabfüllungen aus der schottischen Whiskylandschaft. Die Verbindung zwischen Musik und Spirituosengenuss drückt u.a. der GlenAllachie 10 y.o. aus. Für das Finish des Speysiders überlässt That Boutique-y „DJ Olo(roso)“ das Pult.



Eine der wohl am häufigsten falsch ausgesprochenen Namen aus dem Destillerie-Kosmos ist Ledaig. Auf dem Label des torfigen Ledaig 19 y.o. aus der Tobermory Distillery hat That Boutique-y daher die Tonspur der korrekten Aussprache festgehalten: „ledschig“.

GlenAllachie 10 y.o.

That Boutique-y Speyside Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import (Germany)

10 Jahre

Fasstyp: Oloroso Sherry Casks (Finish)

300 Flaschen

49,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ledaig 19 y.o. (Tobermory)

That Boutique-y Island Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import (Germany)

19 Jahre

Fasstyp: Sherry Casks

308 Flaschen

59,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Teerenpeli Pedro Ximénez Single Cask: Finnlands beliebtester Single Malt als Exklusivabfüllung

Das finnische Lahti ist nicht nur Austragungsort von Skiweltmeisterschaften, sondern auch Heimat von Finnlands erster und größter Whiskydestillerie: Teerenpeli. Die weichen, süßen, zum Teil floralen Whiskys der finnischen Pioniere sind so beliebt, dass Teerenpeli mit seinen beiden Pot Stills von Forsyths bis zu 100.000 Liter Alkohol im Jahr produziert. Eine erstaunliche Menge für das dünn besiedelte skandinavische Land, in dem Verkauf von und Werbung für alkoholische Getränke zahlreichen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen.



Die Produktionsmengen gründen auch auf Teerenpelis Beliebtheit außerhalb Finnlands – etwa in Deutschland. Fans der finnischen Malt Whiskys dürfen sich jetzt auf ein exklusiv für den deutschen Markt abgefülltes Single Cask freuen. 8 Jahre lang im Pedro Ximénez Sherry Cask gereift, hält Teerenpeli 8 y.o. bei knackigen 61,7% vol. Cask Strength eine enorme aromatische Bandbreite bereit.

Teerenpeli 8 y.o. – Pedro Ximénez Single Cask

Single Malt Whisky

Exclusively bottled for Germany

8 Jahre

Fasstyp: Pedro Ximénez Sherry Cask

Fassnr. 25112013B

342 Flaschen

61,7% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Außerdem neu: die fassstarke Variante des Teerenpeli Savu aus Torfmalz. Der Single Malt reift in Bourbon (80%) und Pedro Ximénez Sherry Casks (20%) – eine Fasskombination, die von Ambassadeuren und Messebesuchern in Blindverkostungen ausgewählt wurde. Sein ausgewogenes Profil ist von sanftem Rauch, vollmundiger Frucht, weichem Karamell und würzigem Malz gekennzeichnet.

Teerenpeli Savu – Peated

Single Malt Whisky

Fasstyp: Bourbon Casks, Pedro Ximénez Sherry Casks

58,5% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert