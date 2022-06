Highland Park und Bayreuther Feststpiele bringen „Wotan“ als großes Finale der Kooperation

Zuerst „Brünnhilde„, dann „Erda„, und nun der Göttervater selbst: Mit „Wotan“ schließen Highland Park und die Bayreuther Festspiele ihre erfolgreiche Kooperation ab. Der neue „Wotan“ ist wieder eine Einzelfassabfüllung, ein Teil der 718 Flaschen kommt zu einem UVP von 179,- zu Beginn der Bayreuther Festspiele am 25. Juli 2022 in den Handel.

Hier die offizielle Presseaussendung zum Highland Park Wotan:

Großes Finale 2022: Wotan betritt die Bühne

Der dritte Teil der exklusiven Kooperation von Highland Park und den Bayreuther Festspielen feiert den König der Götter

Frankfurt/Main, im Juni 2022 – Nach dem erfolgreichen Start mit „Brünnhilde“ im Jahr 2019 und der außergewöhnlichen Fortsetzung 2021 mit „Erda“ zelebriert die auf drei Editionen angelegte Zusammenarbeit der schottischen Destillerie Highland Park mit den Bayreuther Festspielen nun mit „Wotan“, einer weiteren limitierten Single Cask Edition, ihr würdiges Finale. Aus einem einzigen Fass (Cask No. 5203) aus dem Jahr 2011 wurde ein besonderer, intensiv rauchiger Single Malt Scotch Whisky geschaffen – die torfigste Single-Cask-Abfüllung von Highland Park, die bisher veröffentlicht wurde. Mit seinen unterschiedlichen Schichten von aromatischem Torfrauch gibt der Charakter dieses Whiskys den Facettenreichtum der Gottheit aus Wagners Opernzyklus – Wotan steht für Weisheit und Macht, aber auch für Feuer, Flamme und Raserei – auf faszinierende Weise wieder. – Die Edition ist auf 718 Flaschen limitiert

Eine exklusive Kooperation, verbunden durch gemeinsame Leidenschaften

Mit den limitierten Single Cask Editions Brünnhilde, Erda und Wotan zelebrieren Highland Park und die Bayreuther Festspiele ihre gemeinsame Leidenschaft für die nordische Mythologie und das miteinander verwobene Leben von Göttern und Menschen. Darüber hinaus sind die exklusiven Sonderabfüllungen eine Hommage an Tradition, Erbe und erlesene Handwerkskunst sowie an den auf der Bühne wie in der Destillerie gefeierten Entdeckergeist. Die dritte Edition der exklusiven Kooperation ist nun dem Götterkönig Wotan gewidmet.

Die Magie von Orkney

Die Orkney-Inseln sind durchdrungen vom nordischen Erbe. Seit 1798 wird hier in der Highland-Park-Destillerie in Kirkwall Whisky hergestellt. Hier pflegen die modernen Nachfahren der alten Wikingerahnen die althergebrachten Traditionen. Alter, Erfahrung und Respekt vor der Tradition prägen diesen außergewöhnlichen Whisky, aber es ist die Magie von Orkney, die ihn auszeichnet. Hier geschieht etwas Magisches. Das Ergebnis ist jene wilde Harmonie der Aromen, die Highland Park Single Malt so einzigartig macht.

Wagners Wotan

Für seinen 16-stündigen Opernzyklus „Der Ring des Nibelungen“ griff Richard Wagner sowohl auf nordische als auch auf germanische Quellen zurück. Seine Interpretation des großen nordischen Gottes Odin ist Wotan. Er ist der König der Götter, oftmals wird er auch als „Herr der Raserei“ bezeichnet, bevor er im Siegfried als „Der Wanderer“ auftritt. Die vier zwischen 1851 und 1874 geschriebenen Opern des Opernzyklus – Das Rheingold, Die Walküre, Siegfried und Götterdämmerung – zelebrieren Wotans Weisheit und Macht sowie seine Überlegenheit und Opferbereitschaft. Sie erzählen die Geschichte seines unerbittlichen Strebens nach dem verfluchten Ring, der dann in seinem Besitz zum ultimativen Opfer führt: dem Verlust seiner Kinder und dem Ende der von den Göttern regierten Welt.

Die Highland Park Single Cask Edition „Wotan“

„Nun halt’ ich, was mich erhebt, der Mächtigen mächtigsten Herrn“ heißt es in Szene 4 von „Das Rheingold“, als Wotan zum ersten Mal den von ihm ersehnten Ring in der Hand hält. Die limitierte Sonderedition „Wotan“ von Highland Park spiegelt das Wesen der allmächtigen Gottheit durch einen intensiv rauchigen Charakter – die torfigste Single-Cask-Abfüllung von Highland Park, die bisher veröffentlicht wurde – sowie einen Alkoholgehalt von 57,3 % wider. „Wotan“ – die dritte exklusive Einzelfassabfüllung für die Bayreuther Festspiele – besticht durch eine faszinierend warme, würzige Komplexität mit einem reichen Unterton von dunklen Früchten und diversen Schichten von aromatischem Torfrauch.

Tasting Notes:

Cask No. 5203

Farbe: natürliche, fassbedingte Farbgebung, leicht rotbraun, klar und hell reife schwarze Kirschen, Karbolseife (phenolisch), Vanille, getoastete Eiche und Muskatnuss

Geschmack: phenolisch, nach verkohltem Holz, Nelken, Muscovado-Zucker (brauner Rohrzucker) und getrockneten Orangenschalen

Nachklang: nach Nelken, Ingwer und aromatischem Torfrauch

Destilliert: 2011

Abgefüllt: 2022

Alter: 10 Jahre

Alkoholgehalt: 57,3 %

0,7 l

718 Flaschen

UVP: 179 €

Die transparente, als Zeichen der speziellen Abfüllung auch mit dem Logo der Bayreuther Festspiele versehene Flasche setzt die vom Fass bestimmte, klare, helle, leicht rostrote Farbe vollkommen in Szene. Ebenso wie im Programmheft der Bayreuther Festspiele kann auch im Neckhanger alles über die Gottheit und die limitierte Edition „Wotan“ sowie über Wagner, die Bayreuther Festspiele und Highland Park nachgelesen werden. Auch diese dritte limitierte Edition in der Reihe der exklusiven Einzelfassabfüllungen für die Bayreuther Festspiele ist in den für die Highland Park Single Casks typischen Jutesäckchen verpackt, die speziell für diese Kooperation in Schwarz gehalten sind.

Die limitierte WOTAN-Edition von Highland Park (0,7 l / 57,3 % Vol.) wird über spirituals.shop, dem exklusiven Partner der Bayreuther Festspiele, erhältlich sein. Da es sich um eine Einzelfassabfüllung handelt, ist die Menge aufgrund der Fassgröße stark limitiert. Ein Teil ist für die Zeit vom 11. bis 16.7. exklusiv für die Highland Park Inner-Circle-Mitglieder reserviert. Der freie Verkauf startet mit dem Beginn der Bayreuther Festspiele am 25.7. – Weitere Infos finden Sie bei spirituals.shop