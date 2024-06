Neu: Highland Park Cask Strength Release No. 5

Wie die Destillerie Highland Park heute am Nachmittag mitteilt, ist ab sofort Batch No. 5 des Highland Park Cask Strength im Online-Store und im Geschäft in Kirkwall erhältlich.

Diese fünfte Ausgabe wurde überwiegend in First Fill seasoned Sherryfässern aus europäischer Eiche abgefüllt, darunter Pedro Ximénez-Fässer sowie in Refill-Casks, ehemaligen Bourbonfässern und einer kleinen Menge first fill sherry seasoned amerikanischen Eichenfässern.

Cask Strength Release Nr. 5 „bringt in der Nase komplexe und würzige Aromen von getrockneten Nelken, frischem Oregano, pulverisierten Kiefernnadeln und Holzrauch. Es folgen köstlich intensive Aromen von sonnengetrockneten Früchten – Pflaumen, Datteln und Sultaninen –, die den Einfluss der Pedro Ximénez-Fässer widerspiegeln, während die erstbefüllten europäischen Eichenfässer aromatische Anklänge von Lakritze und Wintergewürzen bieten, die durch Kakaokekse und dezente Eiche aus den ehemaligen Bourbonfässern ausgeglichen werden. Ein herrlich duftender und rauchiger Abgang mit Noten von Sherryfrüchten und süßen Gewürzen bleibt zurück.

Den Highland Park Cask Strength Release No. 5, abgefüllt mit ktäftigen 64,7% vol. Alkoholstärke, können Sie hier online um 80 Pfund (+Zoll und Versandkosten) bestellen, falls Sie in Deutschland oder der Schweiz wohnen, Whiskyfreunde aus Österreich bleiben leider außen vor.