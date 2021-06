PR: Vorhang auf für „Erda“

Was vor zwei Jahren mit „Brünnhilde“ begann und im letzten Jahr durch Covid-19 unterbrochen wurde, setzt sich nun mit „Erda“ fort: Die Kooperation zwischen Highland Park und den Bayreuther Festspielen geht in die zweite von drei Saisonen – und wir haben hier alle Infos über die beiden Single Cask Abfüllungen „ERDA – Earth Mother“ und „ERDA – Sleeping Prophet“ für Sie:

Vorhang auf für „Erda“ – Highland Park und die Bayreuther Festspiele feiern das zweite Jahr ihrer exklusiven Kooperation

Frankfurt/Main, im Juni 2021 – In der zweiten Saison der auf drei Jahre angelegten Kooperation der schottischen Destillerie Highland Park mit den Bayreuther Festspielen gilt 2021 der Applaus „Erda“. In Richard Wagners Tetralogie „Der Ring des Nibelungen“ ist Erda eine Erdgöttin und die Mutter der Brünnhilde, die aus einer Beziehung mit Wotan hervorging. Die Partnerschaft mit dem renommierten Klassikfestival war 2019 mit der limitierten Edition „Brünnhilde“ erfolgreich gestartet. 2020 musste die Premiere von „Erda“ bedingt durch Covid-19 auf 2021 verschoben werden und wird 2022 mit einer weiteren limitierten Single Cask Edition ihr großes Finale erleben. Um den facettenreichen Charakter der Erda besser darstellen zu können, gibt es zwei Single Cask Abfüllungen: „ERDA – Earth Mother“ und „ERDA – Sleeping Prophet“. Während „ERDA – Earth Mother“ sich durch eine reiche, süße und würzige Natur auszeichnet, offenbart

„ERDA – Sleeping Prophet“ eine faszinierend-florale Komplexität. „ERDA – Earth Mother“ ist limitiert auf 341 Flaschen und „ERDA – Sleeping Prophet“ auf 273 Flaschen.

Die Partnerschaft von Highland Park und den Bayreuther Festspielen feiert die gemeinsame Leidenschaft für nordische Mythologie und das miteinander verwobene Leben von Göttern und Menschen. Die exklusiven Sonderabfüllungen sind eine Hommage an das Erbe und Ausdruck der Wertschätzung für erlesene Handwerkskunst. Bei Highland Park pflegen die modernen Nachfahren der alten Wikingerahnen althergebrachte Traditionen, um ihrem Single Malt jene Einzigartigkeit mitzugeben, die sie „Viking Harmony“ nennen. Der Whisky zeichnet sich durch den rauen Geschmack der Insel Orkney aus und gilt als einer der authentischsten Whiskys Schottlands – der Single Malt mit der Wikingerseele.

Wagners Erda

„Erda“ ist das althochdeutsche Wort für „Erde“. Für seinen Opern-Vierteiler „Der Ring des Nibelungen“ formte Richard Wagner aus mehreren unterschiedlichen

Quellen eine unverwechselbare einzigartige Kunstfigur. Erda tritt nur in zwei Teilen des Werkes auf („Rheingold“ und „Siegfried“), aber diese beiden Auftritte von Erda sind starke Momente des Dramas. In „Rheingold“ bringt sie die Wendung, indem sie den Göttern ihr Ende ankündigt, was sie in „Siegfried“ im Zwiegespräch mit Wotan wiederholt. Zugleich ist Erda eine Figur, die vom Grund der Zeiten und vom Grund der Erde stammt, Teil des vorgeschichtlichen Matriarchats. Aus Erda, Archetyp des Weiblichen, tönt die Ewigkeit. Erda ist die Urmutter, die alles weiß und in einem dunklen, orakelhaften Schlaftraum alterslos ist. Um diesen beiden Facetten der Erda gerecht zu werden, präsentiert Highland Park seine Erda-Edition in zwei getrennten Abfüllungen.

Highland Park „Erda“: göttliche Genussmomente

Die Sonderabfüllungen „Erda“ lagern 13 Jahre in Ex-Sherry-Fässern, die den beiden Whiskys nicht nur ihre unterschiedlichen Goldtöne, sondern auch ihre individuellen Noten verleihen. Der Alkoholgehalt von jeweils 58,7 % unterstreicht den göttlichen Charakter des Whiskys und intensiviert das Genusserlebnis, während die transparente Flasche die unterschiedlichen Farbnuancen dieser Abfüllungen zeigt.

„ERDA – Earth Mother“ fasziniert mit der Süße karamellisierter Datteln, fein abgestimmt mit Noten von frisch geriebener Muskatnuss, abgerundet durch duftendes Zedernholz in vollkommener Harmonie mit würzigem Ingwerkuchen und aromatischem Torfrauch. „ERDA – Sleeping Prophet“ eröffnet mit Noten von sonnengetrockneten Zitronenschalen,

gefolgt von Akkorden aus frischen Vanilleschoten und zartem Lavendel sowie einem harmonischen Zusammenspiel von Torfrauch mit Heidekraut und Veilchennoten.

Tasting Notes:

„ERDA – Sleeping Prophet“ / Cask No. 6393

Destilliert: 2006

Alter: 13 Jahre

Alkoholgehalt: 58,7 %

Farbe: natürlich helles Strohgold

Aroma: zarter Lavendel, Heidekraut, Torf, fruchtige Zitronenschale und frische Vanilleschoten Geschmack: Torfrauch, cremige Vanille und honigsüße Veilchen Nachklang: sanft nachklingende Blumen- und Torfnoten

„ERDA – Earth Mother“ / Cask No. 6394

Destilliert: 2006

Alter: 13 Jahre

Alkoholgehalt: 58,7 %

Farbe: natürlich dunkles, herbstlich anmutendes Goldbraun

Aroma: Ingwerkuchen, karamellisierte Datteln, getrocknete Gewürze, Heidekraut und Torfnoten Geschmack: würzig, süß und rauchig, mit Noten von Muskat und Zedernholz

Nachklang: lang anhaltende süße und würzige Noten

ERDA – Earth Mother“ und „ERDA – Sleeping Prophet“ – erlesener Whisky-Genuss, der nicht nur Wagnerianern vorbehalten bleibt, sondern alle Liebhaber charaktervollen Whiskys erfreuen wird.

Als Zeichen der speziellen Abfüllung tragen die Flaschen auch das Logo der Bayreuther Festspiele. Wie in einem Programmheft kann in den Neckhangern der beiden Flaschen alles über Erda – die Göttin und die beiden Whiskys – sowie Wagner, die Bayreuther Festspiele und Highland Park nachgelesen werden. Zusätzlich kommen beide Abfüllungen mit dem für die Highland Park Single Casks typischen Jutesäckchen, die speziell für die Bayreuther Festspiel-Kooperation in schwarz gehalten wurden.

Die beiden ERDA-Editionen von Highland Park (0,7 l / 58,7 % Vol.) werden ab dem 10. Juni 2021 über spirituals.shop erhältlich sein, einem ausgewählten Partner der Bayreuther Festspiele. Da es sich um zwei Einzelfassabfüllungen handelt, ist die Menge aufgrund der Fassgröße stark limitiert. Ein Teil ist dabei zunächst für 11 Tage exklusiv für die Highland Park Inner-Circle-Mitglieder reserviert.

Alle anderen interessierten Käufer können sich vom 21. bis 27. Juni 2021 über spirituals.shop registrieren und so die Chance erhalten, eine dieser beiden Flaschen zu erstehen. Sollte die Nachfrage die Anzahl der verfügbaren Flaschen übersteigen, entscheidet das Los. Die ausgelosten Personen werden bis zum 04. Juli 2021 benachrichtigt. Es wird dabei nicht möglich sein, eine bestimmte Abfüllung auszuwählen. Diese wird per Zufallsprinzip zugeteilt.

Weitere Infos finden Sie auf www.beamsuntory.com/de sowie auf www.highlandparkwhisky.com