Eine Rückschau auf die Nürnberger Whiskymesse, die in der zweiten Märzhälfte über die Bühne ging, und eine Vorankündigung für THE VILLAGE 2024 haben uns die Veranstalter zugesendet. THE VILLAGE 2024 wird etwas früher, nämlich schon am 9. und 10. März 2024 stattfinden.

Hier alle Infos:

Erfolgreiche Bilanz für die Whisk(e)y- Messe Nürnberg THE VILLAGE 2023

Deutschlands größte Whisk(e)y-Messe THE VILLAGE fand im März in der Messe Nürnberg statt und lockte 14.800 Besucher aus ganz Europa an. Für Aussteller und Veranstalter endete THE VILLAGE 2023 mit guten Ergebnissen. Die Besucher kamen aus über zehn Ländern, darunter Dänemark, USA aber auch Türkei und Usbekistan nach Nürnberg, um THE VILLAGE zu besuchen und bewiesen reges Interesse an den präsentierten Whisk(e)ys.

2.800 verschiedene Whisk(e)ys aus 22 Ländern standen bei der Whisk(e)y-Messe Nürnberg im Angebot. Einige Raritäten waren bereits nach kurzer Zeit ausverkauft. Für den fachlichen Partner von THE VILLAGE, Michael Gradl von whiskyfaessla.de, war THE VILLAGE 2023 „die erfolgreichste Whisk(e)y-Messe aller Zeiten“, so Michael Gradl.

„Die Nachfrage war bombastisch und hat unsere Erwartungen noch mal übertroffen. Die Stimmung war wie immer gut und nach der pandemiebedingten Zurückhaltung im vergangenen Jahr war es eine Freude, wieder eine unbeschwerte THE VILLAGE zu erleben.“

150 Aussteller, darunter Importeure und Destillerien, sorgten für eine breite Auswahl an Whisk(e)ys. Für Andreas Bernhardt von Kirsch Import e.K. ging das Konzept der Whisk(e)y-Messe Nürnberg erneut gut auf:

„THE VILLAGE ist für uns einer der wichtigsten Messeauftritte im Jahr und hat das 2023 wieder mehr als bestätigt. Auch unsere über 20 internationalen Markenvertreter sind begeistert gewesen von der diesjährigen Messe – sowohl vom Andrang an den Ständen als auch von den Gesprächen mit den Besuchern selbst. Wir freuen uns bereits auf das kommende Jahr und bedanken uns beim Veranstalter für die gute Zusammenarbeit und bei allen Besuchern für ihr reges Interesse.“

Europäischer Szene-Treffpunkt

THE VILLAGE gilt als Treffpunkt für Whisk(e)y-Liebhaber aus ganz Europa. Mehr als zwei Drittel der Besucher nahmen eine Anreise von mehr als 50 Kilometern in Kauf, um die Messe in Nürnberg zu besuchen. Die entspannte Atmosphäre und die große Whisk(e)y- Auswahl sorgten dafür, dass viele Besucher THE VILLAGE sogar an mehreren Tagen besuchten. 85 Prozent der Besucher haben auf der Messe eingekauft und unabhängig von der Preissteigerung des Whisk(e)ys haben die Besucher durchschnittlich mehr ausgegeben als in den Vorjahren.

Parallel zum Messegeschehen stellten über 30 Master Classes besondere Abfüllungen in den Fokus. Fast 1.500 Besucher buchten eine oder mehrere Master Classes, um weitere Whisk(e)ys zu entdecken und ihr Expertenwissen zu vertiefen. Darüber hinaus ging es bei THE VILLAGE um das Erleben der Whisk(e)y- Community sowie um das persönliche Kennenlernen bekannter Szene-Größen. Auch die Basic Seminare des Nürnberger Whiskyclubs Highland Circle waren gut besucht.

Live-Musik, Kilte, Guinness und Haggis sorgten für das klassische THE VILLAGE-Ambiente, für das die Nürnberger Whisk(e)y-Messe seit zehn Jahren bekannt ist. Der neue Bereich THE BBQ VILLAGE lieferte zusätzliche Angebote für die anstehende Grill-Saison und präsentierte hochwertiges Fleisch. Frederik Boetzelen von FIRE & FOOD zieht für die erstmalige Kooperation mit THE VILLAGE eine positive Bilanz: „Der Zuschauerlauf und Zuspruch war überraschend groß, aber natürlich rührte das Interesse von der verbundenen Liebe der Besucher zu Spirituosen und Grillen her. Das gehört ja auch irgendwie zusammen.“

PUEBLO DEL RON

Seit sechs Jahren begleitet der die R(h)um-Messe PUEBLO DEL RON die Whisk(e)y-Messe Nürnberg und ist nicht mehr wegzudenken. Die 25 R(h)um-Aussteller erlebten ebenfalls eine gute Nachfrage nach den rund 250 verschiedenen R(h)um-Sorten, die dort im Angebot waren.

Ausblick: THE VILLAGE 2024 am 9. und 10. März

Im kommenden Jahr findet die Whisk(e)y-Messe THE VILLAGE am 9. und 10. März in der Halle 3C der Messe Nürnberg statt. Diese ist die modernste Halle im Messegelände und verfügt über großflächige Glasfronten, die natürliches Licht in die Messehalle lassen. Das exklusive Pre-Opening bildet am Vorabend der Messe, Freitag, 8. März, den Auftakt.

Parallel zur Whisk(e)y-Messe THE VILLAGE findet die „akustika – Die Messe für Musik“ statt, die in diesem Jahr als Musik-Messe Nürnberg 2023 Prämiere feierte und bereits parallel zu THE VILLAGE lief. Da beide Veranstaltungen gut harmoniert haben und es viele Besucher gab, die sich sowohl für Whisk(e)y als auch für Musik interessierten, wird es wieder die Möglichkeit geben, beide Messen zu besuchen.

Der Zutritt zur Whisk(e)y-Messe THE VILLAGE ist erst ab 18 Jahren gestattet. Aktuelle Informationen unter www.whiskey-messe.de