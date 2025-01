Isle of Barra Distillers bringen Blend und Blended Malt in limitierter Auflage

Um die Wartezeit bis zur Fertigstellung der eigenen Brennerei zu überbrücken (den Baubeginn hat man im Dezember verkündet), haben die Isle of Barra Distillers nun zwei neue Abfüllungen aufgelegt: einen Blended Scotch ohne Altersangabe um 45 Pfund, und einen zehn Jahre alten Blended Malt um 70 Pfund. Von beiden Abfüllungen gibt es jeweils eine Auflage von 986 Flaschen, man kann sie auf der Webseite des Unternehmens erstehen.

Hier die Infos, die die Brennerei zum Blended Malt gibt:

On Edition One – We have married together

Blair Athol 15YO – 2008 – hg – Std & Benriach 10YO – 2014 – Hg – Std

Limited to 986 bottles, with each bottle hand-numbered and also presented in our gift packaging.

46% ABV Non Chill Filtered

Tasting Notes

Nose – Oak char, banoffee pie, and raisins with spicy hints of cardamom and cinnamon.



Palate – Oily walnuts, flamed orange peel, tangy red fruit, and marzipan.



Finish – Coffee, Turkish delight and just a hint of flaky sea salt.