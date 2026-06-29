TTB-Neuheit: Glengoyne Scottish Oak 17 yo

Die sich ankündigende neue Abfüllung der schottischen Brennerei Glengoyne, deren Label wir heute in der US-amerikanischen TTB-Datenbank entdeckten, fiel bereits bei der International Wine & Spirit Competition sehr positiv auf. Denn in in diesem Jahr erhielt Glengoyne Scottish Oak 17 yo den Award Spirit Gold Outstanding 2026, und wurde mit einem Score von 98 Punkten bedacht. Die Tasting Notes der IWSC Judges beschrieben diese Abfüllung so:

“Enticing aromas of creme caramel and sweet plums evolve into a rich, juicy palate layered with creamy milk chocolate and orange marmalade. This super-structured dram perfectly balances sweetness and alcohol with a dry, long, and glorious finish.”

Das Etiketten des 17 Jahre alten Single Malts der Glengoyne Distillery, der eine Finish in Fässern aus Virgin Scottish Oak erhielt und mit 51,6 % vol. in die Flaschen kommt, sehen so aus: