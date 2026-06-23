Das Beste aus Roggen und der Haselnuss: Die im Spreewald beheimatete STORK CLUB-Destillerie kooperiert mit der sächsischen Traditionsmarke NUDOSSI, und veröffentlicht die STORK CLUB x NUDOSSI Limited Edition. Abgefüllt mit einem Alkoholgehalt von 42% Vol., sind nur 1.000 Flaschen erhältlich, und dies zu einem Preis von 49,90 EUR über den Onlineshop von STORK CLUB (www.stork-club-whiskey.com).

Merh zur STORK CLUB x NUDOSSI Limited Edition in der Presseaussendung, die wir erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Flüssiges Kult-Nougat: STORK CLUB und NUDOSSI präsentieren gemeinsame Limited Edition

Die im Spreewald beheimatete STORK CLUB-Destillerie bringt in Kooperation mit der sächsischen Traditionsmarke NUDOSSI eine limitierte Edition auf den Markt. Die exklusive Abfüllung vereint die würzigen Roggennoten des Spreewälder Whiskeys mit den unverkennbaren Haselnuss- und Kakao-Aromen der bekannten Nougatcreme.

Schlepzig / Radebeul, 22.6.2026 | Wenn Brandenburger Handwerk auf sächsische Tradition trifft, entsteht eine außergewöhnliche Geschmackssymbiose: Die mehrfach ausgezeichnete Spreewald-Destillerie STORK CLUB gibt den offiziellen Launch ihrer neuesten Limited Edition bekannt. In Zusammenarbeit mit NUDOSSI, der traditionsreichen Haselnuss-Nougat-Creme aus Radebeul, wurde eine neuartige Spirituose kreiert, die das Beste aus zweiGenusswelten vereint.

Das Beste aus Roggen und der Haselnuss

Basis der Limited Edition ist der charakterstarke Whiskey von STORK CLUB, der im brandenburgischen Schlepzig aus lokalem Roggen destilliert wird. Für die Sonderedition wurde das fein-würzige und leicht süßliche Profil des Whiskeys mit den typischen Geschmackskomponenten von Nudossi vermählt. Das Ergebnis: ein vollmundigkomplexer Drink, der mit intensiven Noten von gerösteten Haselnüssen, dunklem Kakao und einer feinen Nougatsüße im Abgang überzeugt.

„Wir lieben es, die Vielseitigkeit von Roggen-Whiskey zu demonstrieren und Genussgrenzen neu auszuloten. Die Kooperation mit einer so ikonischen Marke wie Nudossi war für uns eine extrem spannende Herausforderung, die handwerklich perfekt harmoniert“

, heißt es seitens der STORK CLUB Gründer.

Verfügbarkeit und Vertrieb

Die STORK CLUB x NUDOSSI Limited Edition richtet sich gleichermaßen an Whiskey-Kenner, Sammler sowie Liebhaber besonderer Food-Kooperationen. Da es sich um eine Small-Batch-Abfüllung handelt, ist die Stückzahl auf 1.000 Flaschen streng limitiert.

Die exklusive Edition ist ab sofort im Onlineshop von STORK CLUB (www.stork-club-whiskey.com) erhältlich.

Produkt: STORK CLUB x NUDOSSI Limited Edition

Alkoholgehalt: 42% Vol.

Flaschengröße: 0,7l

UVP: 49,90 EUR

Über STORK CLUB:

Die 2016 gegründete Spreewald-Destillerie in Schlepzig ist die erste reine Rye-Whiskey-Destillerie Deutschlands. Unter der Marke STORK CLUB produziert das Team mehrfach international prämierte Whiskeys aus deutschem Roggen, die für ihren modernen, zugänglichen und dennoch tiefgründigen Charakter bekannt sind.

Über NUDOSSI:

Nudossi ist eine Marke der Sächsischen und Dresdner Back- und Süßwaren GmbH & Co. KG mit Sitz in Radebeul. Die traditionsreiche Haselnuss-Nougat-Creme ist seit Jahrzehnten eine feste Größe im deutschen Süßwarenregal und zeichnet sich insbesondere durch ihren legendär hohen Haselnussanteil von 36 Prozent aus.