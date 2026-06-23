Gestern begrüßten die Highland-Brennerei Aberfeldy, Stephanie Macleod, Malt Masterin der Marke, und Pierre Kruff, einer der deutschen Brand Ambassadors von Aberfeldy, im Das Stue Hotel in Berlin Medienvertreter, Whisky-Liebhaber, Meinungsführer sowie Content Creator zu einem besonderen „Meet the Makers“ Event.

Mehr zu diesem Event erfahren Sie in der Presseinformation, die wir zu dieser Veranstaltung erhalte haben. Und zu der auch einige Bilder gehören, die wir auch zum Tei in einer Galerie zusammengefasst haben:

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ABERFELDY® veranstaltete „Meet the Makers“ Event in Berlin mit Stephanie Macleod

Die renommierte Malt Masterin besuchte erstmals Deutschland, um ihre Vision für die Zukunft der Marke, Innovationen, das Erbe von Aberfeldy sowie ihre Rolle als eine der führenden Frauen der internationalen Spirituosenbranche zu teilen

Gestern, am 22. Juni, begrüßte ABERFELDY Single Malt Scotch Whisky Medienvertreter, Whisky-Liebhaber, Meinungsführer sowie Content Creator im Das Stue Hotel in Berlin zu einem besonderen „Meet the Makers“ Event. Im Mittelpunkt des Abends standen Stephanie Macleod, Malt Masterin der Marke, und Pierre Kruff, einer der deutschen Brand Ambassadors von Aberfeldy.



In einem persönlichen und inspirierenden Gespräch gab Stephanie Macleod Einblicke in ihre Rolle als Master Blenderin für Dewar’s sowie als Malt Masterin für die Single Malt Scotch Whiskys von Bacardi. Dabei sprach sie über die Kunst des Blendings, die Bedeutung von Innovation, den Einfluss der Reifung in Weinfässern sowie über die Entwicklung der Whisky-Kultur hin zu einer vielfältigeren, offeneren und zugänglicheren Gemeinschaft.



Ein zentrales Thema des Abends war die Handwerkskunst, die hinter jeder Flasche Aberfeldy steckt. Macleod nahm die Gäste mit auf eine Reise durch den gesamten Herstellungsprozess – von der Auswahl der Rohstoffe und der Destillation über die Fassauswahl und Reifung bis hin zum finalen Blending. Dabei betonte sie das hohe Maß an Expertise, Geduld und Zusammenarbeit, das in jedem einzelnen Schritt erforderlich ist. Gleichzeitig unterstrich sie die Bedeutung traditioneller Verfahren, die den unverwechselbaren Charakter und die gleichbleibend hohe Qualität von Aberfeldy prägen.

Darüber hinaus sprach Stephanie Macleod über ihre Erfahrungen als Frau in einer traditionell männerdominierten Branche. Sie hob hervor, wie wichtig Diversität, inklusive Führung und neue Perspektiven für Wachstum, Kreativität und Innovation innerhalb der Kategorie sind.



Ein besonderer Höhepunkt der Veranstaltung war die Vorstellung von „Precision Artistry“, dem neuen Markenkonzept von Aberfeldy. Es verkörpert das Zusammenspiel aus handwerklicher Präzision und kreativer Vision, das die Philosophie der Destillerie prägt. In diesem Zusammenhang erläuterte Macleod, wie wichtig es ist, Innovationen voranzutreiben und gleichzeitig den Werten, der Handwerkskunst und dem Erbe von Aberfeldy treu zu bleiben. Als Beispiel nannte sie die Wine Cask Collection, die entwickelt wurde, um das charakteristische Geschmacksprofil der Destillerie auf neue Weise zu bereichern.

Mit Blick auf die Zukunft zeichnete die Malt Masterin ein optimistisches Bild für die Marke: Innovation eröffne kontinuierlich neue Möglichkeiten, ohne dabei die Eigenschaften aus den Augen zu verlieren, die Aberfeldy einzigartig machen.

Den Abschluss des Abends bildete eine Mixology Session mit Yukon Isik, einem der deutschen Brand Ambassadors von Aberfeldy. Dabei wurde die Vielseitigkeit des Single Malts in modernen Cocktail Kreationen erlebbar und zugleich das Engagement der Marke für Qualität, Innovationskraft und die Weiterentwicklung der Whisky-Kultur unterstrichen.