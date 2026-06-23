Clonakilty stellt „Chronicles of the Coast“ vor

Die irische Clonakilty Distillery aus dem County Cork kündigt ihre neue Whiskey-Serie „Chronicles of the Coast“ an. In dieser auf mehrere Jahre angelegten Reihe erscheinen vierteljährlich Single Cask Bottlings. Diese beziehen sich jeweils auf eine Karte des klassischen Kartenspiels, und greifen zudem auf eine Figur der irischen Mythologie zurück.

So eröffnet die „Kings Collection“ die neue Clonakilty-Whiskey-Serie. Den Königen folgen anschließen die Königinnen (Queens), Buben (Jacks) und Asse (Aces). Die erste Abfüllung ist Clonakilty „The King of Spades“, die zugleich von Manannán mac Lir inspiriert ist, dem keltischen Meeresgott und Herrscher über Tír na nÓg. Der Legende nach handelte es sich dabei, wie wir bei den Whiskymonkeys lesen können, um ein magisches Reich jenseits des Horizonts. In diesem steht die Zeit still, und es herrscht ewige Jugend. Manannán mac Lir galt als Beschützer der Seefahrer. Oft wurde er als geheimnisvolle Gestalt beschrieben, die im Nebel über dem Ozean erscheint.

Zurück zum Whiskey: Für die erste Abfüllung der Reihe wählte Clonakilty einen Single Pot Still Irish Whiskey mit einem seltenen Finish in Aprikosenbrand-Fässern. In die Flaschen kam dieser mit einem Alkoholgehalt von 57,8 % Vol. Diese Edition ist weltweit auf 300 Flaschen limitiert, erhältlich sind diese seit heute um 9 Uhr irische Ortszeit. Und dies nur für Clonakilty Crew Whiskey Club members.