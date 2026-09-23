Sansibar Whisky kann in diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen feiern!

Und Whiskyexperts gratuliert hierzu ganz herzlich.

Zur Feier des eigenen Geburtstags stellt der unabhängige Abfüller vier Single Cask Bottlings vor, die Sie ab sofort im Fachhandel finden, und deren Details Sie in der folgenden Pressemitteilung erfahren können:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

15 Jahre Sansibar Whisky: Vier außergewöhnliche Jubiläumsabfüllungen für echte Whisky-Liebhaber

Limitierte Single Casks aus exquisiten Fässern – ab sofort im Fachhandel erhältlich

Sansibar Whisky feiert im Jubiläumsjahr 2026 sein 15-jähriges Bestehen. Zum Geburtstag präsentiert der unabhängige Abfüller eine besondere Auswahl von vier streng limitierten Single-Cask-Abfüllungen. Ausgewählt von Jens Drewitz, stehen die Jubiläumswhiskys für unique Fässer, charakterstarke Aromen und einen kompromisslosen Anspruch an Qualität.

Seit 15 Jahren steht Sansibar Whisky für handverlesene Whiskys mit eigenständigem Charakter. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht möglichst große Mengen, sondern besondere Einzelfässer, die durch Reife, Tiefe und ihren individuellen Geschmack überzeugen. Für die Jubiläumsauswahl wurden vier Abfüllungen zusammengestellt, die unterschiedlicher kaum sein könnten – und dennoch eines gemeinsam haben: Sie sind echte Whisky-Kracher.

Alle Abfüllungen erscheinen in einer hochwertigen Jubiläumsbox und sind ab sofort im gut sortierten Fachhandel erhältlich.

Bowmore 21 Jahre – maritime Rauchigkeit und süße Frucht

Der Bowmore 21 Jahre stammt von der schottischen Insel Islay und reifte im First Fill Bourbon Barrel #5944. Mit einer Fassstärke von 50,5 % vol. wurden insgesamt nur 288 Flaschen abgefüllt.

Diese Abfüllung verbindet die für Bowmore typische maritime Rauchigkeit mit süßer Vanille und reifer Frucht. In der Nase zeigen sich medizinischer Seetang, gezuckerte Vanille, weißer Nougat und Früchte aus dem Obstgarten. Am Gaumen trifft lebendiger Torf auf eine ölige Pfeffernote, tropische Frucht, Maracuja und eine feine Salzigkeit. Der lange, leichtfüßige Abgang überzeugt mit Menthol-Peat, salziger Süße und einem Hauch Zuckerwaffel.

Eine charaktervolle Islay-Abfüllung für alle, die rauchige Whiskys mit Eleganz und Trinkfluss schätzen.

Clynelish 32 Jahre – mineralische Frucht und wachsige Eleganz

Der Clynelish 32 Jahre aus den Highlands reifte im First Fill Bourbon Barrel #11097. Mit 47,2 % vol. wurden lediglich 131 Flaschen abgefüllt.

Diese äußerst rare Abfüllung zeigt Clynelish von seiner eleganten und tiefgründigen Seite. Mineralische Frucht verbindet sich mit wachsiger Eleganz und feiner, öliger Tiefe. Die Nase erinnert an Orangengelee, Mirabelle und ein öliges Joghurtdragée. Am Gaumen folgen wachsige Sternfrucht, ungesüßtes Obstkompott und eine markante mineralische Note. Der lange, vollmundige Abgang bringt erneut Fruchtigkeit, begleitet von feinem, leicht lederigem Holz.

Ein außergewöhnlich gereifter Highland Single Malt für Genießer, die komplexe und elegante Whiskys suchen.

Glentauchers 30 Jahre – fruchtige Tiefe und ölige Süße

Der Glentauchers 30 Jahre reifte im First Fill Bourbon Barrel #4255. Der Speyside Single Malt wurde mit 47,5 % vol. abgefüllt und ist auf nur 147 Flaschen limitiert.

Helles Beerenpotpourri, reife Äpfel und Birnen sowie Fruchtgelee mit einem Hauch weißem Pfeffer prägen den Auftakt. Am Gaumen zeigt sich der Whisky lebendig und vielschichtig: intensive Frucht trifft auf Schlagsahne, feine Würze, Eiswein und mineralisches Kernobst. Der sehr lange und mundfüllende Abgang bringt eine wiederkehrende ölige Fruchtsüße sowie dezente Eichenholznoten.

Ein fruchtbetonter und gleichzeitig tiefgründiger Speyside Whisky mit außergewöhnlicher Reife und bemerkenswertem Trinkfluss.

Tamdhu 20 Jahre – Sherry-Eleganz mit Tiefe und Wärme

Der Tamdhu 20 Jahre bildet den Sherry geprägten Höhepunkt der Jubiläumsauswahl. Er reifte im Sherry Puncheon #3102 und wurde mit kräftigen 53,2 % vol. abgefüllt. Die Auflage umfasst 291 Flaschen.

Bereits in der Nase entfaltet sich ein üppiges Aromenspiel aus roten Beeren, Marzipan, süßen gerösteten Marshmallows und Weihnachtsgebäck mit Orangenschale. Am Gaumen folgen Nougat, vollkommene Sherrysüße sowie ein geschmeidiger Holzeinfluss mit antikem Leder und feinen Kräutern. Der lange und wohltuende Abgang ist geprägt von einer lebendigen, entspannten Süße aus dem Sherryfass.

Ein vollmundiger und ausdrucksstarker Speyside Single Malt für Liebhaber gereifter Sherry-Whiskys.

Vier Fässer, vier Charaktere, eine Jubiläumsauswahl

Mit Bowmore, Clynelish, Glentauchers und Tamdhu zeigt Sansibar Whisky zum 15-jährigen Jubiläum die ganze Bandbreite handverlesener Single Casks. Von maritimer Islay-Rauchigkeit über elegante Highland-Komplexität und fruchtige Speyside-Aromen bis hin zu intensiver Sherry-Eleganz bietet die Auswahl spannende Entdeckungen für Einsteiger, erfahrene Genießer und Sammler.

Die Jubiläumsabfüllungen von Sansibar Whisky sind ab sofort im Fachhandel erhältlich – solange der Vorrat reicht.

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