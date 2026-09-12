Fremde Federn (427): Was deutschsprachige Blogger diese Woche im Glas hatten

Nun bereits schon seit 427 Wochen schauen wir deutschsprachigen Whiskybloggern über die Schulter um zu sehen, was sie diesmal im Glas hatten. Aus Leidenschaft und Liebe verkosten sie neue und alte Abfüllungen und lassen uns und Sie an ihren Notizen teilhaben.
Ob Sie nun einfach neugierig sind, ihre eigenen Geschmackseindrücke vergleichen wollen oder auf der Suche nach einem neuen Whisky, der Ihnen gefallen könnte – hier finden Sie Woche für Woche Neues und Interessantes.
Und wir sagen Danke an alle Blogger, die uns die Links auf ihre eigenen Beiträge zusenden.
Hier sind die neuesten Tasting Notes der Blogger:
- Malt Sherry Peat (Instagram) – Bowmore 15 2011/2026- The Caskhound – Refill Bourbon Barrel 53,2%
- Hogshead Whisky – Heaven‘s Door Straight Rye Whiskey
- Slàinte mhath, have a dram (Facebook) – Thompson Bros. Bowmore 19 Jahre 2006 Cask Nr.25134
- Keine halben Drinks – Fünf Newcomer-Drams von Bonnington bis The Cairn
- Talking About Whisky – Peated German Blended Malt Whisky – 2. Charity-Abfüllung – Whisky Jason
- Whisky & Film – Brühler Whiskyhaus – Kinderherzen Charity Abfüllung – GlenAllachie 13 Jahre
- Whiskypäpste Tübingen – The Red Comyn 12 Jahre von Claxton’s
- Andreas‘ Whisky Vitrine (Facebook) – Glen Moray 17y von Best Dram
- Glen Efze – Zwei Glen Grant aus der Spirit of Scotland Serie von Gordon & MacPhail
Viel Vergnügen bei der Lektüre und bis zur nächsten Ausgabe in einer Woche! Übrigens: Notes geben die persönlichen Eindrücke der Blogger wieder und müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.
Haben Sie selbst aktuelle Tasting Notes, die wir hier verlinken sollen? Senden Sie uns unter press @ whiskyexperts.net den Link auf Ihre Verkostungsnotizen – bitte mit dem Betreff „Tasting-Link“. Wir publizieren dann jeden Samstag jene Notes, die bis Freitag 12:00 an uns gesendet werden. Wir publizieren die Links, ohne damit die Beiträge dahinter zu werten. Nicht publizieren werden wir Links auf Verkostungsnotizen von Seiten, die entweder kommerziell geführt sind, oder kommerzielle Links enthalten.