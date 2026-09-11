Whisky Talk & Dinner: Exklusiver Auftakt zur InterWhisky 2026 in Wiesbaden am 19. November (mit Programm)

Am Vorabend der InterWhisky in Wiesbaden lädt „Der Whisky-Botschafter“ zum mittlerweile schon traditionellen Whisky Talk & Dinner – mit Kulinarik, Whisky, und Master Blendern und Brand Ambassadors von Glendronach, Glenfiddich, Dalmore, Old Pulteney und Suntory, die ihre Abfüllungen persönlich präsentieren werden. Wir haben die Details dazu, und auch das PDF mit allen Daten:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Whisky Talk & Dinner: Exklusiver Auftakt zur InterWhisky 2026 in Wiesbaden

Einen Tag bevor sich Wiesbaden vom 20. bis 22. November wieder in die Whisky-Hauptstadt Deutschlands verwandelt, findet am 19. November 2026 im Restaurant i-Punkt – dem Nebengebäude des historischen Kurhauses – der „Whisky Talk & Dinner“ statt. Veranstaltet wird der Abend von der Medienbotschaft Verlag & Events GmbH (Der Whisky-Botschafter), moderiert von dessen Chefredakteur und Master of the Quaich Bernhard Schäfer.

Der Abend führt die Gäste an fünf Stationen durch die großen Whisky-Ikonen der Welt – von den schottischen Highlands über die Speyside bis nach Japan. Präsentiert werden die Abfüllungen jeweils von den Menschen, die sie entweder selbst verantorten oder in allen Facetten bestens kennen:

Dr. Rachel Barrie (Master Blender The Glendronach, Benriach & Glenglassaugh) stellt die Glendronach 200th Anniversary Limited Edition „Boynsmill House Edition“ vor.

Brian Kinsman (Master Blender Glenfiddich) präsentiert den Glenfiddich 26 YO Grande Couronne.

Daniel Schöll (Brand Ambassador House of Suntory) führt durch Hibiki 21 YO und Yamazaki 18 YO.

Flora Outram (European Brand Ambassador Old Pulteney) zeigt den Old Pulteney 200th Anniversary Distillery Exclusive 10 YO.

Craig Swindell (Global Specialist The Dalmore) schließt mit einer Special Release aus dem Hause Dalmore.

Empfang ist ab 19:00 Uhr, das eigentliche Programm mit Talk und Dinner beginnt um 19:30 Uhr. Als Dresscode ist Traditional Scottish Highland Dress oder Abendgarderobe vorgesehen. Tickets gibt es über den Ticketshop der InterWhisky.

Über die InterWhisky

Die InterWhisky gilt als Deutschlands älteste und traditionsreichste Whisky-Fachmesse und zählt zu den bedeutendsten Whisky-Events Europas. 2026 findet sie zum 27. Mal statt, vom 20. bis 22. November im Kurhaus Wiesbaden. Über 80 Aussteller aus Schottland, Irland, den USA, Japan, Deutschland und weiteren Ländern sowie mehr als 70 Seminare, Foren und Master Classes erwarten die Besucher – ergänzt durch ein kulinarisches und musikalisches Rahmenprogramm.

Änderungen am Programm des Whisky Talk & Dinner vorbehalten.