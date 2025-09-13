Vom 14. bis 16. November findet die InterWhisky nun schon zum zweiten Mal in Wiesbaden statt – mit dem Kurhaus als imposanten und geräumigen Veranstaltungsort.

Die Veranstalter versprechen eine rekordverdächtige Vielfalt von Ausstellern und Events im Rahmen der Veranstaltunng – und geben mit der nachfolgenden Presseaussendung einen ersten Einblick in die geplanten Aktivitäten sowie die Möglichkeit, ab sofort Tickets für die Messe und das gesamte Seminarprogramm zu buchen – unter der Homepage www.interwhisky.com.

Die 26. InterWhisky in Wiesbaden vom 14.-16. November 2025 –

Glanzvolles Whisky-Highlight mit internationalem Charme

Vom 14. bis 16. November verwandelt sich das historische Kurhaus Wiesbaden erneut in das Mekka für Whisky-Liebhaber. Die InterWhisky – Deutschlands älteste und eine der bedeutendsten Whisky-Messen Europas – zelebriert drei Tage Whiskygenuss der Extraklasse. Besucher dürfen sich auf eine rekordverdächtige Vielfalt freuen: Noch nie zuvor präsentierten sich so viele renommierte Destillerien, Marken und Experten an einem Wochenende. Über 70 spannende Whisky-Foren, hochkarätige Master Classes und Grand Master Classes und eine größere Ausstellungsfläche als je zuvor machen die diesjährige InterWhisky zu einem besonderen Highlight der Whisky-Szene.

Mit über 10.000 Besucher:innen an drei Tagen wurde das neoklassizistische Ambiente des Kurhauses Wiesbaden im letzten Jahr zum internationalen Treffpunkt der Whisky- Szene. Mit seiner prachtvollen Architektur im Stil des Neoklassizismus bietet das Kurhaus als neue Location, die perfekte Bühne für eine Veranstaltung, die Genießer, Experten und Produzenten aus aller Welt zusammenführt. Ein Ambiente, das die lange Tradition des Whiskys ehrt und Raum für gelebte Leidenschaft schafft – eine außergewöhnliche Kombination, die ihresgleichen sucht. Vom 14. bis 16. November 2025 wird das Kurhaus Wiesbaden nun erneut zum Hotspot der inter- sowie nationalen Whiskyszene.

Die 26. InterWhisky verspricht nicht nur eine Messe, sondern ein Fest für die Sinne zu werden – größer, vielseitiger und mit einem Seminarprogramm, das Maßstäbe setzt. In acht eleganten Sälen und Salons präsentieren die führenden Whisky-Destillerien aus Schottland, Irland, den USA, Japan, Deutschland und vielen weiteren Whisky-Nationen ihre neuesten Abfüllungen und edelsten Raritäten. Besucherinnen und Besucher haben die Gelegenheit, exklusive und unveröffentlichte Abfüllungen zu verkosten, sich direkt mit Master Distillern, Master Blendern und Brand Ambassadors auszutauschen und tief in die Welt des Whiskys einzutauchen. „Die InterWhisky ist mehr als nur eine Messe – sie ist ein Ort der Begegnung, des Wissensaustauschs und der Inspiration“, erklärt Initiator Christian H. Rosenberg. „Wir schaffen hier eine Plattform, die Tradition und Innovation miteinander verbindet und die Faszination Whisky auf einzigartige Weise und in besonders stilvollem Ambiente erlebbar macht.“

Ein Rekordprogramm voller Wissen & Genuss

Mit einer Rekordanzahl von über 70 Whisky-Seminaren bietet die InterWhisky 2025 ein vielfältiges Bildungs- und Genussprogramm, das seinesgleichen sucht. Ob kostenlose Whisky-Foren, Master Classes oder die exklusiven GRAND Master Classes – hier verschmelzen Insiderwissen, kulturelle Hintergründe und erstklassiger Whisky-Genuss zu einem einzigartigen Erlebnis.

Unter fachkundiger Anleitung werden die edlen Whiskys degustiert, wobei die Teilnehmer die Vielfalt der Geschmäcker Schritt für Schritt entdecken. Vom Einsteiger bis zum Experten findet jeder Besucher spannende Einblicke in die Welt der Aromen, Fassreifungen und Destillationskunst.

Schottische Live-Musik, Kulinarik & Zigarrenlounge

Für das musikalische Entertainment sorgen die Bags and Pipes Revolution sowie Folk Sänger Andreas Sittmann, die im Foyer sowie im Food-Bereich eine besondere Stimmung erzeugen. Auch kulinarisch setzt die InterWhisky 2025 Maßstäbe. Die Gastronomie Benner´s im Kurhaus verwöhnt die Gäste mit Spezialitäten der schottischen und irischen Küche, die perfekt mit den präsentierten Whiskys harmonieren. Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher im Outdoor-Bereich: Die neu gestaltete Zigarrenlounge der Scandinavian Tobacco Group lädt Genießer dazu ein, edle Zigarren zu verkosten und das ideale Whisky-Pairing zu entdecken.

Germany‘s Best Whisky Awards

Der Auftakt zur 26. InterWhisky beginnt bereits am Donnerstag (13.11.) mit der feierlichen Verleihung von „Germany‘s Best Whisky Awards“, dem wichtigsten Branchenaward für die deutschsprachige Whisky-Szene. Vergeben durch das Fachmagazin „Der Whisky-Botschafter“ werden in diesem Rahmen die herausragendsten Destillerien, Shops, Bars und Persönlichkeiten in der internationalen und deutschsprachigen Whisky-Branche unter Einbezug einer umfassenden Leserumfrage ausgezeichnet.

Whisky Talk & Dinner mit internationalen Referenten

Im Anschluss an die Verleihung folgt das festliche Whisky Talk C Dinner in der Kurhaus Kolonnade, mit Vorträgen von spannenden Persönlichkeiten und schottischer Live- Musik. Die Veranstaltung feiert die internationale Whisky-Kultur und bietet ein exquisites 4-Gang-Menü mit Whisky-Pairing. Internationale Whisky-ExpertInnen, wie Andrea Wilson, Master of Maturation bei Michter’s in den USA, oder Andrew Lennie, Single Malt Specialist von Fettercairn aus Schottland, Dave McCabe, Master Blender von Redbreast aus Irland und viele mehr, gewähren dabei spannende Einblicke in ihre Arbeit und bereichern das Dinner mit ihrem Wissen. Ein unvergesslicher Abend für alle Whisky-Liebhaber, der ab sofort gebucht werden kann.

Tickets & Seminarbuchung

Die Tickets für die Messe sowie das komplette Seminarprogramm sind ab sofort unter der Homepage interwhisky.com erhältlich. Die Vorfreude auf das glanzvolle Whisky- Highlight zum Ende des Jahres steigt von Tag zu Tag. Drei Tage voller Genuss, Begegnungen und Inspiration – dafür steht die InterWhisky 2025.

Mehr Informationen zum Programm unter: www.interwhisky.com www.whiskybotschafter.com

Veranstaltungsort Kurhaus Wiesbaden Kurhauspl. 1

65189 Wiesbaden

Öffnungszeiten*

Freitag, 14. November: 15:00 – 22:00 Uhr

Samstag, 15. November: 12:00 – 21:00 Uhr

Sonntag, 16. November: 12:00 – 18:00 Uhr

Preise*

Tagesticket: Freitag/Samstag/Sonntag: 24 € pro Tag/ Person zzgl. VVK-Gebühr Preise inkl. Messeplan & Nosingglas