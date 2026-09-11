Der unabhängige österreichische Abfüller Fass Manager präsentiert drei Neuheiten in seinem Portfolio: Einen 32 Jahre alten North British Single Grain, der in Zusammenarbeit mit dem Whisky Circle Pinzgau angeboten wird, und zwei Rauchkofel Single Casks der Kuenz Naturbrennerei in Osttirol.

Was es über beide Whiskys zu sagen gibt, hat Fass Manager in der untenstehenden Presseinfo zusammengefasst:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Heimische Handwerkskunst & schottischer Charakter: Fass Manager präsentiert neue Exclusives

Bruck an der Großglocknerstraße 11. September 2026 – Der österreichische Whiskyspezialist und Fachhändler Fass Manager baut sein Portfolio an exklusiven Abfüllungen weiter aus. Neben seltenen Einzelfass-Editionen des Osttiroler Rauchkofel Single Malts präsentiert das Team um Alexander Trauner mit einem North British Single Grain auch eine besondere schottische Abfüllung – eine Kooperation mit dem Whisky Circle Pinzgau.

Alexander Trauner und sein Team vom Fass Manager haben sich in der Whiskyszene einen hervorragenden Namen erarbeitet, wenn es darum geht, charakterstarke Fässer und exklusive Eigenabfüllungen nach Österreich zu holen. Mit der neuesten Auswahl an Exclusive Bottlings beweist der Fass Manager erneut seinen feinen Spürsinn für außergewöhnliche Qualitäten – sowohl regional als auch international.

Schotte mit Pinzgauer Wurzeln: North British Single Grain mit 32 Jahren auf dem Buckel

Ein echtes Highlight des neuen Line-ups ist der North British Single Grain Whisky. Diese exklusive Abfüllung hat eine besondere Geschichte: Der edle Tropfen aus der bekannten schottischen Lowland-Brennerei wurde vom Fass Manager speziell für den Whisky Circle Pinzgau in Fassstärke abgefüllt.

Um diesen besonderen Grain Whisky nicht nur dem regionalen Club vorzubehalten, sorgt der Fass Manager nun in enger Kooperation mit dem Whisky Circle Pinzgau für den österreichweiten Vertrieb. Die Brennerei North British ist bekannt für ihre samtig-weichen, von Vanille, Karamell und feinem Toffee geprägten Grain Whiskys. In dieser Selektion begeistert der Dram mit außergewöhnlicher Eleganz und einem seidigen Mundgefühl.

Diesen 32 Jahre alten Single Grain gibt es um wohlfeile € 120,- zu kaufen.

Osttiroler Single Cask Perfektion

Ergänzt wird das Portfolio durch exklusive Reifungen aus Osttirol. Aus den Reifekellern der renommierten Kuenz Naturbrennerei, bekannt für ihren preisgekrönten Rauchkofel Single Malt Whisky, wählte der Fass Manager exklusive 30-Liter-Fässer aus. Durch das kleine Fassvolumen entsteht eine besonders intensive Interaktion mit dem Holz, was den Whiskys dichte Fruchtnoten und eine feine, edle Würzstruktur verleiht.

Das exklusive Sortiment umfasst dabei zwei Varianten:

Rauchkofel Single Cask Sherry Cask Finished: Ein fruchtbetontes Einzelfass aus dem 30L-Sherry-Fass, das vielschichtige Dattel- und Rosinennoten mit der malzigen Basis des Osttiroler Destillats verbindet.

Rauchkofel Single Cask Sherry Cask Smoked: Für Liebhaber dezenter Rauch-Aromen – kombiniert die Süße des Sherryfasses mit vollmundigen, holzrauchigen Nuancen.

Beide Rauchkofel Single Cask Abfüllungen kamen mit einer angenehmen Trinkstärke von 46 %Vol. in die Flasche.

Alle Abfüllungen der Exclusives-Reihe sind selbstverständlich nicht kühlfiltriert, ohne Farbstoff und nur in sehr limitierter Stückzahl verfügbar.

Die Neuheiten sind ab sofort direkt im Webshop unter bottledbyfm.com/collections/rauchkofel erhältlich.

Über den Fass Manager:

Der Fass Manager, mit Sitz in Bruck an der Großglocknerstraße, ist ein Whiskyconnaisseur, der sich auf exklusive Spirituosen und handverlesene Fässer spezialisiert hat. Unter der Leitung von Alexander Trauner kuratiert das Team ein Portfolio für anspruchsvolle Genießer, das Transparenz und echtes Handwerk in den Mittelpunkt stellt.