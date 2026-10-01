Gemeinsam Whisky genießen und dabei Gutes tun: Das Distel-Revival-Treffen in Oberhausen am 7. November 2026

Eine Ankündigung, die wir besonders gerne machen: Das Distel-Revival-Treffen in Oberhausen geht in den nächste Runde. Am Samstag, 7. November 2026 treffen sich Whiskyliebhaber in der Sankt Bernardus Kapelle in Oberhausen – um dort Whiskykultur zu feiern. Neben einer perfekten Bühne für Austausch und Fachsimpelei, für alte und neue Freundschaften ist das Treffen soetwas wie ein gemeinsames Tasting mit Selbstversorgung – eine schöne Zusammenkunft abseits des Kommerziellen.

Alles Wissenswerte zum Distel-Revival-Treffen, was Sie erwartet und wie Sie zu den Karten für das Treffen kommen, hat man uns für Sie zugeschickt. Wir wünschen jetzt schon allen Beteiligten am Treffen eine wunderbare Zeit!

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Gemeinsam Whisky genießen und dabei Gutes tun: Das Distel-Revival-Treffen in Oberhausen

Am Samstag, 7. November 2026, findet in der Sankt Bernardus Kapelle in Oberhausen das Distel-Revival-Treffen statt. Was ursprünglich aus der Erinnerung an eine ehemalige Oberhausener Kneipe und seinen Wirt entstanden ist, hat sich inzwischen zu einem außergewöhnlichen Treffen für Whiskyfreunde entwickelt.

Namensgeber der Veranstaltung ist die frühere Oberhausener Kneipe „Distel“. Das Revival-Treffen soll jedoch weit mehr sein als ein Wiedersehen ehemaliger Stammgäste. Im Mittelpunkt steht die Idee, Menschen über die gemeinsame Leidenschaft für Whisky zusammenzubringen – unabhängig davon, ob sie die Distel oder Jürgen Schneider von früher kennen oder zum ersten Mal dabei sind.

Das Konzept unterscheidet sich dabei deutlich von einem klassischen Whisky-Tasting. Es gibt weder ein festgelegtes Line-up noch einen Referenten, der durch eine vorgegebene Auswahl führt. Stattdessen gestalten die Besucherinnen und Besucher das Whiskyangebot des Abends selbst.

Jeder Gast bringt Whisky im Wert von etwa 50 Euro mit. Freunde und Gruppen können sich auch zusammenschließen und gemeinsam eine höherwertige Flasche beisteuern. Sämtliche mitgebrachten Whiskys werden anschließend zu einem großen gemeinsamen Buffet zusammengestellt, von dem alle Teilnehmenden kostenlos probieren dürfen.

Auf diese Weise entsteht eine Auswahl, die sich im Vorfeld kaum planen ließe: unterschiedliche Destillerien, Länder, Altersstufen, Fassreifungen und Abfüllungen stehen an einem Abend nebeneinander. Damit möglichst wenig doppelt auf dem Tisch landet, können die Gäste ihre Flaschen vorab in eine gemeinsame Liste eintragen.

Dabei geht es ausdrücklich nicht darum, möglichst viel Whisky zu trinken. Die ausgegebenen Drams sind auf 2 cl begrenzt, die Flaschen verbleiben während des Abends am gemeinsamen Buffet. Für außergewöhnliche Flaschen steht ein Ausschank-Team zur Verfügung, dass eine Auge auf die faire Verteilung hat.

Gemeinschaft statt kommerzielles Tasting

Hinter dem Distel-Revival-Treffen steht ein Non-Profit-Gedanke. Der Eintrittspreis von 30 Euro dient ausschließlich dazu, die Veranstaltungskosten wie Saalmiete und Servicepersonal zu decken. Außerdem erhält jeder Gast ein eigenes Dram-Glas, das nach der Veranstaltung mitgenommen werden kann.

Für Essen sorgt Fleckner’s Finest Food. Die Gäste können aus einer kleinen Karte wählen, das Essen und weitere Getränke werden individuell nach Verzehr abgerechnet. Wasser steht während der Veranstaltung kostenlos zur Verfügung.

Der vielleicht ungewöhnlichste Teil des Konzepts beginnt gegen Ende des Abends. Erfahrungsgemäß bleiben trotz vieler Gäste einige der geöffneten Whiskyflaschen übrig. Ab 23 Uhr werden diese deshalb unter den Anwesenden gegen Spenden versteigert.

Der Erlös der Versteigerung kommt einer sozialen Einrichtung für Kinder zugute.

Damit verbindet das Treffen die gemeinsame Leidenschaft für Whisky mit einem sozialen Zweck – und sorgt gleichzeitig dafür, dass die von den Gästen mitgebrachten Flaschen nicht einfach wieder aufgeteilt oder mit nach Hause genommen werden.

Das Distel-Revival-Treffen richtet sich ausdrücklich nicht nur an Whiskyexperten oder ehemalige Distel-Besucher. Willkommen sind auch Menschen, die Whisky mögen, neue Abfüllungen kennenlernen und einen geselligen Abend mit anderen Interessierten verbringen möchten.

Los geht es am Samstag, 7. November 2026, um 19 Uhr, Einlass ist bereits ab 18 Uhr. Veranstaltungsort ist die Sankt Bernardus Kapelle, Dorstener Straße 188, 46145 Oberhausen. Der Abend endet gegen Mitternacht.

Tickets sind ausschließlich im Vorverkauf über Eventbrite erhältlich und kosten 30 Euro pro Person.

Tickets und weitere Informationen:

https://t1p.de/DRT26Tickets

Informationen darüber, welche Whiskys bereits für das gemeinsame Buffet angekündigt wurden, sowie die Möglichkeit, eine eigene Flasche einzutragen, werden den Teilnehmenden ebenfalls zur Verfügung gestellt. Besucht dafür am Besten die Facebook-Veranstaltung unter: https://fb.me/e/4HmNdnwHx

Das Team des Whiskyhorts und von Fleckner’s Finest Food freuen sich auf zahlreiche neue und alte Gesichter.