Serge verkostet: 2x Springbank, durch ein halbes Jahrhundert getrennt

Ein Springbank des legendären Jahrgangs 1967 und einer, der 2018 destilliert und in diesem Jahr zur Eröffnung der neuen Abfüllungshalle bei Springbank gebottelt wurde – das sind die beiden Whiskys, die sich Serge Valentin heute ins Glas geschenkt hat, um sie zu verkosten.

Fast selbstverständlich hat dabei der legendäre Springbank (eine Abfüllung der SMWS aus dem Jahr 1990) die Nase vorne, aber auch der Springbank 8yo aus diesem Jahr braucht sich in der Verkostung nicht zu verstecken, wie unsere Tabelle zeigt:

Abfüllung Punkte

Springbank 8 yo 2018/2026 (58.1%, OB, Distillery Exclusive, oloroso sherry cask, 1,200 bottles 86 Springbank 1967/1990 (50.4%, Scotch Malt Whisky Society, #27.11) 93