Ab 1. September: Ian Macleod Distillers im Exklusivvertrieb bei Kirsch Import

Ian Macleod Distillers, Eigner der Destillerien Glengoyne, Tamdhu und Rosebank, bündeln ab 1. September alle ihre Marken bei einem einzigen Vertriebspartner: Nachdem Kirsch Import schon bisher Marken wie Smokehead oder Isle of Skye in Deutschland distribuierte, kommen nun die prestigeträchtigen Whiskys von Rosebank, Glengoyne und Tamdhu ins Portfolio des Unternehmens aus Stuhr im Norden Deutschlands.

Ian Macleod Distillers und Kirsch Import setzen dabei auf nachhaltigen Markenaufbau – ganz im Sinne der beiden Familienunternehmen., wie die Presseaussendung, die wir dazu für Sie erhalten haben, dokumentiert:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Zwei Familienunternehmen, eine Vision: Kirsch Import übernimmt exklusiven Vertrieb für Ian Macleod Distillers in Deutschland

Stuhr, 27.08.2026 Kirsch Import führt ab sofort das komplette Markenportfolio der schottischen Ian Macleod Distillers unter einem Dach. Nachdem der Spirituosenimporteur bereits u.a. Smokehead, Edinburgh Gin und Isle of Skye im deutschen Markt betreut, kommen nun Glengoyne, Tamdhu und Rosebank hinzu. Offizieller Verkaufsstart ist der 01. September 2026.

Ian Macleod Distillers ist seit 1933 unabhängig und wird heute in vierter Generation geführt. Kirsch Import wird in zweiter Generation von Christoph Kirsch geleitet und feiert 2026 sein 50-jähriges Bestehen. Durch die erweiterte Zusammenarbeit wachsen nun zwei Familienbetriebe mit einem geteilten Verständnis noch näher zusammen. Oder wie Christoph Kirsch, Geschäftsführer von Kirsch Import, sagt:

„Für uns ist das weit mehr als die Übernahme zusätzlicher Marken. Wir kennen Ian Macleod Distillers bereits aus unserer bisherigen Partnerschaft. Jetzt können wir diese auf das gesamte Portfolio ausweiten und gemeinsam noch mehr bewegen. Was uns dabei besonders verbindet, ist die Vision zweier Familienunternehmen. Wir wollen Marken nicht für den schnellen Erfolg entwickeln, sondern nachhaltig aufbauen.“

Christoph Kirsch. Bild: Kirsch Import/Maik Ahlers

Die Erweiterung knüpft unmittelbar an die seit 2019 bestehende Kooperation an. Kirsch Import ist aus der laufenden Distribution von u.a. Smokehead, Edinburgh Gin und Isle of Skye bereits mit Strukturen und Abläufe von Ian Macleod Distillers vertraut. Die Zusammenführung des Portfolios schafft nun eine einheitliche Plattform für Vertrieb, Markenaufbau und Kommunikation in Deutschland.

Letzteres zählt für Ian Macleod Distillers zu den wichtigsten Märkten in Europa. Mit Kirsch Import setzen die Schotten dabei auf einen Partner, der den deutschen Premium- Spirituosenmarkt seit Jahrzehnten durch Fachwissen, Engagement und ein konsequentes

Qualitätsverständnis prägt – Werte, die beide Unternehmen teilen und die Erweiterung zu einem logischen Schritt machen.

Tom & Leonard Russell. Bild: Ian Macleod Distillers Limited

Tom Russell, Group Sales Director bei Ian Macleod Distillers, betont das Vertrauen in Kirsch Import und die Perspektiven der Zusammenarbeit:

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Kirsch Import im deutschen Markt. Unsere Marken wissen wir dort in besten Händen und blicken mit großer Vorfreude auf das, was wir in den kommenden Jahren gemeinsam aufbauen werden. Als Familienunternehmen mit ähnlichen Werten und einer langfristigen Perspektive sehen wir großes Potenzial in diesem dynamischen und vielversprechenden Markt.“

Komplexes Trio: Die Portfolio-Neuheiten

Mit Glengoyne, Tamdhu und Rosebank ergänzen drei Single-Malt-Marken das Portfolio, die jeweils für einen eigenen Ansatz stehen. Glengoyne aus den Highlands setzt auf Geduld: Die Destillerie arbeitet mit besonders langsam laufenden Brennblasen und luftgetrockneter Gerste, um ein komplexes, fruchtbetontes Destillat zu erzeugen.

Die Tamdhu Distillery aus der Speyside ist als eine von wenigen rein auf Sherryfassreifung ausgerichtet und lässt ihren üppigen, fruchtbetonten Single Malt ausschließlich in European und American Oak Oloroso Sherry Casks ruhen, die eigens in Jerez angefertigt werden.

Rosebank wiederum steht für die Wiederbelebung einer traditionsreichen Lowland- Destillerie. 1840 gegründet wurde sie nach jahrzehntelanger Schließung von Ian Macleod Distillers gerettet und startete 2023 in die Produktion ihres ungetorften, dreifach destillierten Single Malts.

Über Ian Macleod Distillers

Ian Macleod Distillers aus Broxburn, Schottland, ist ein familiengeführtes Spirituosenunternehmen mit vier Generationen Erfahrung in der Herstellung, Reifung, Vermählung und Abfüllung von Whisky, Gin und Rum. Seit den Anfängen prägt der Anspruch, Spirituosen mit kompromisslosem Qualitätsverständnis zu entwickeln, die Arbeit der Familie Russell. Zum Portfolio gehören international etablierte Premium-Marken wie Glengoyne, Tamdhu und Rosebank sowie Smokehead und Edinburgh Gin.

Über Kirsch Import

Kirsch Import kennt die Spirituosenbranche seit 50 Jahren. Das Familienunternehmen aus Stuhr in der Nähe von Bremen hat sich früh auf das Premium-Segment spezialisiert: Über 4.500 hochwertige Spirituosen, darunter Deutschlands umfangreichstes Portfolio im Bereich Single Malt, verwaltet in zweiter Generation Christoph Kirsch.

Bilder der Brennereien: Ian Macleod Distillers Limited