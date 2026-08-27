BlendsHighlands

Serge verkostet: Blended Malts und Secret Single Malts

Mit guten bis sehr guten Benotungen werden die Blended Malts und Secret Single Malts von heute bedacht...

Ein halbes Dutzend Abfüllungen von Blended Malts und Bottlings ohne Nennung des Destillerienamens stehen heute bei Serge Valentin auf dem Programm – vornehmlich sind es solche, die in diesem Jahr erschienen sind. Alle Wertungen bewegen sich dabei in der 80er-Range – und im Einzelnen verteilt sich das so, wie unsere Tabelle der Verkostung zeigt:

AbfüllungPunkte

St Bridget’s Kirk 10 yo 2014/2026 ‘Robert Burns’ (48.5%, Hannah Whisky Merchants, blended malt, 1st fill oloroso quarter cask finish, 194 bottles)84 
The Teuchter 10 yo ‘Batch 2’ (47%, Decadent Drinks, Highland secret malt, refill hogshead, 2026)87
The Teuchter 10 yo ‘Batch 4’ (47%, Decadent Drinks, Highland secret malt, refill hogshead, 2026)87
The Teuchter 17 yo ‘Batch 1’ (46%, Decadent Drinks, 1st fill PX hogshead, 330 bottles, 2025)84
Highland Malt 10 yo ‘Hermanos Thompson’ (45.5%, Thompson Bros., 2026)86
Secret Highland Distillery ‘Chinese Yellow Wine Cask Finish’ (53%, HK Whisky, for Whisky Live HK 2024, cask #2a) 88

Und weil wir heute keine Brennerei zeigen können, zeigen wir ein Bild aus Edinburgh – um ein wenig die Reisesehnsucht anzufachen…

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