Serge verkostet: Blended Malts und Secret Single Malts

Ein halbes Dutzend Abfüllungen von Blended Malts und Bottlings ohne Nennung des Destillerienamens stehen heute bei Serge Valentin auf dem Programm – vornehmlich sind es solche, die in diesem Jahr erschienen sind. Alle Wertungen bewegen sich dabei in der 80er-Range – und im Einzelnen verteilt sich das so, wie unsere Tabelle der Verkostung zeigt:

Abfüllung Punkte

St Bridget’s Kirk 10 yo 2014/2026 ‘Robert Burns’ (48.5%, Hannah Whisky Merchants, blended malt, 1st fill oloroso quarter cask finish, 194 bottles) 84 The Teuchter 10 yo ‘Batch 2’ (47%, Decadent Drinks, Highland secret malt, refill hogshead, 2026) 87 The Teuchter 10 yo ‘Batch 4’ (47%, Decadent Drinks, Highland secret malt, refill hogshead, 2026) 87 The Teuchter 17 yo ‘Batch 1’ (46%, Decadent Drinks, 1st fill PX hogshead, 330 bottles, 2025) 84 Highland Malt 10 yo ‘Hermanos Thompson’ (45.5%, Thompson Bros., 2026) 86 Secret Highland Distillery ‘Chinese Yellow Wine Cask Finish’ (53%, HK Whisky, for Whisky Live HK 2024, cask #2a) 88

Und weil wir heute keine Brennerei zeigen können, zeigen wir ein Bild aus Edinburgh – um ein wenig die Reisesehnsucht anzufachen…