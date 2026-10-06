Serge verkostet: Ein Ardbeg Trio

Einen Platz in den täglichen Verkostungen auf Whiskyfun erhielt bisher die neue Standardabfüllung der Ardbeg Distillery (die wir Ihnen hier vorstellten) noch nicht. Dies ändert sich nun mit der heutigen Session. An der Seite des Ardbeg 15 yo ‘Trudernish’ finden wir ein aktuelles Ardbeg-Bottling des unabhängigen Abfüllers Murray McDavid. Ein Single Cask Bottling der Scotch Malt Whisky Society, welches 1988 erschien, vervollständigt wird das Trio, das eine Verkostung auf sehr hohem Niveau darstellt.

Unsere Übersicht und die Benotungen:

Abfüllung Punkte