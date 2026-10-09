Whiskystats.com: Auktionspreise für Whisky steigen weiter, Ardbeg legt stark zu

Die Auwärtsbewegung der Preise am Sekundärmarkt für Whisky setzt sich laut den Statistiken von whiskystats.com weiter fort: Schon den fünften Monat in Folge zeigt der Trend nach oben – im September waren es +1%. Dabei war der Handel recht robust: 27,300 Flaschen wechselten in den beobachteten Auktionen ihren Besitzer, 8,3% davon blieben unverkauft. Das ist der niedrigste Prozentsatz seit May, aber in absoluten Zahlen immer noch recht hoch.

Ardbeg hat dabei als Marke den steilsten Anstieg zu verzeichnen: Ganze 7,5% ging es für die 100 meistgehandelten Ardbeg-Bottlings im Vergleich zum Vormonat bergauf, der stärkste Anstieg seit Mai 2019. Dabei, wenn man sich die Auktionsergebnisse der letzten Monate ansieht, ist der Markt recht volatil. Die Preise für einzelne Bottlngs sind mal hoch, mal niedrig, aber insgesamt zeigt der Trend deutlich aufwärts.

Unter den drei „Mega-Marken“ Macallan, Brora und Port Ellen hat sich Port Ellen im Markenindex von whiskystats.com im August erstmals an die Spitze gesetzt und im September den Vorsprung auf den Zweitplatzierten, Brora, nochmals ausgebaut. Die 77 gehandelten Brora-Abfüllungen legten gemeinsam um 2,3% zu, wohingegen Brora und Macallan 0,9% und 1,6% verloren. Macallan ist insgesamt vom generellen leichten Aufwärtstrend in den Auktionen unberührt und bleibt eher negativ.

Es wird interessant sein zu sehen, schreibt whiskystats.com, ob die kommende Weihnachtssaison Macallan einen Push nach oben geben kann – und ob sich die Erholung am Sekundärmarkt weiter fortsetzen wird. Auch wir werden das für Sie beobachten und darüber wie immer berichten…