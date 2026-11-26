Ardbeg im Doppelpack gibt es heute bei Serge Valentin in seiner Verkostung – beide rund 20 Jahre alt und ca. 20 Jahre voneinander entfernt im Erscheinungsdatum. Und bei der Bewertung ist auch ein ziemlicher Unterschied: ganze zehn Punkte liegen die beiden auseinander. Und während er den Ardbeg 21 yo ‘Seann Chreag’, der die niedrigere Punktezahl erreicht, nicht schlecht findet, schreckt ihn der damalige Verkaufspreis von 399 Pfund doch deutlich ab (einer der wenigen Momente, wo Serge sich auf den Preis einer Abfüllung bezieht.

Der alte Ardbeg 19yo aus der Dumpy Bottle von Cadenhead aus 1985 ist der klare Gewinner dieser Verkostung, wie Sie aus unserer Tabelle sehen:

Abfüllung Punkte