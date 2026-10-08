Ardbeg Single Malt Whisky schließt Millennium Serie mit Ardbeg Vintage Y2K 25 Years Old

Soeben hat uns eine Aussendung zum neuen und letzten Whisky aus der Ardbeg Millenium Serie erreicht: Der Ardbeg Y2K 25 Years Old wird ab dem 12. Oktober zum Preis von 850 € (UVP) in den Embassies und im Fachhandel sowie auf ardbeg.com verfügbar sein.

Alles über die finale Ausgabe der Serie in der nachfolgenden Presseaussendung:

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ARDBEGS MILLENNIUM SERIE SCHLIESST MIT DER ÄLTESTEN, RARSTEN ABFÜLLUNG: ARDBEG VINTAGE Y2K 25 YEARS OLD

München / Islay 8. Oktober 2026. Ardbegs Millennium Serie findet ihren finalen Höhepunkt mit der Vorstellung des Ardbeg Vintage Y2K 25 Years Old. Spanische Tempranillo-Rotweinfässer standen erstmals im Ardbeg Warehouse zur Nachreifung bereit und schufen eine kräftige, zitruszestige, limitierte Abfüllung.

Das Jahr 2000 war nicht nur die Hochphase des sagenumwobenen Millennium-Bugs, es war auch sehr wegweisend für Ardbeg. Denn die im Jahre 1997 vor dem Niedergang gerettete Destillerie kehrte im Jahr 2000 zur vollen Produktionsstärke zurück. Alle drei Whiskys der Millennium Serie – Vintage Y2K 23, 24 und 25 Years Old – entstammen diesem denkwürdigen Jahr.

Mit Ardbeg Vintage Y2K 25 Years Old findet die Serie einen glanzvollen Abschluss und zeugt von Ardbegs ultimativen Charakter und unermüdlichem Innovationsgeist: Gebrannt in der geschichtsträchtigen Brennblase – die bis zum Jahr 2001 jahrzehntelang im Dienst stand – reifte Y2K 25 Years Old anschließend in klassischen Bourbonfässern und wurde in intensiv-aromatischen Tempranillo-Rotweinfässern der Bodega Numanthia veredelt. Aromen von Chili-Schokolade, geräucherten schwarzen Johannisbeeren und Paprikapulver werden von Kaffeenoten, Spare Ribs und Ardbegs typisch-medizinische Anklänge von Eukalyptus und Kampfer abgelöst.

Dr. Bill Lumsden, Director of Whisky Creation, MBE sagt:

„Die Wiedergeburt von Ardbeg im Jahr 2000 verdient es, mit diesem extrem raren Whisky der Vintage Y2K-Serie gewürdigt zu werden. Die Auflage sank von Edition zu Edition und wir vereinen damit Ardbegs Erbe und Innovationsgeist auf unvergessliche Weise.“

Y2K 25 Years Old ist der dritte und letzte Whisky dieser Serie – und damit ein begehrtes Sammlerstück für alle, die ihre Ardbeg Vintage Y2K-Kollektion vollenden möchten. Erstmals in der langen Destilleriegeschichte ließ der bekennende Weinliebhaber Dr. Bill Rotweinfässer der Bodega Numanthia, aus dem spanischen Nordwesten, zur Nachreifung des Whiskys einsetzen. Das Weingut ist bekannt für seine jahrhundertalten Weinreben und den kräftig-intensiven Tinta de Toro.

Ardbeg Y2K 25 Years Old ist mit 48,0 Vol.% Alkohol abgefüllt und ab dem 12. Oktober 2026 für 850 € (UVP) in allen Ardbeg Embassies, bei Ardbeg.com und im Fachhandel bundesweit erhältlich, solange der Vorrat reicht.