Übersicht: Whiskyvideos und Podcasts der Woche (520)

Willkommen zur 520. Folge der Whiskyvideos und Podcasts der Woche. In ihr finden Sie wie immer eine Übersicht und Zusammenfassung der Beiträge, die uns von Vloggern und Podcastern für Sie zugeschickt wurden. Die Liste der teilnehmenden Vlogs ist nicht fix: Wenn Sie meinen, dass Ihr Video oder Podcast ebenfalls dazu gehören sollte, dann können Sie unten herausfinden, wie das möglich wäre.

In der neuen Ausgabe 520 finden Sie die folgenden Podcasts und Verkostungsvideos:

Podcasts:

From Drops to Drams – die Geschichte der Strathisla Distillery

Bottlekillbros – Das Rioja-Fass: Loch Lomond the Open 2023 & Highland Park Twisted Tattoo

Videos:

Whisky & Film – GlenAllachie – Wine Series – Cuvée Cask Finish 2012/2023

Friendly Mr. Z – Glenallachie 12 Jahre

Wasser und Malz – Ardbeg Trudernish

Whisky Evening – Tamdhu 17yo Dhumat

Whisky Nerd – Old Raven 9 Jahre Hand – Filled at the Distillery Oloroso Cask Finish Distilled 2017

World Wide Whisky – Aberlour A’bunadh Batch 65

Wie wir die Beiträge aussuchen: Die Videos und Podcasts werden uns zugeschickt. Wir treffen dabei keine Auswahl außer jener, dass die von uns gezeigten Blogger/Vlogs schon länger aktiv sein sollten, eine gewisse Anzahl Follower/Hörer/Leser haben. Die Redaktion behält sich vor, eingereichte Videos ohne Angabe von Gründen nicht zu veröffentlichen, hält aber gleichzeitig fest, dass ein Nichterscheinen nicht automatisch ein (sowieso immer subjektives) Statement über mangelnde Qualität ist, sondern viele verschiedene Gründe haben kann.