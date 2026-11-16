Langsam aber sicher weihnachtet es – auch bei unseren Gewinnspielen. Diesmal ging es in die Speyside, zu einer ikonischen Brennerei, die mit ihren Whiskys ausnahmslos auf Sherryfässer setzt und unter Kennern und Genießern einen hervorragenden Ruf genießt: Tamdhu. Gemeinsam mit unserem Gewinnspielpartner Kirsch Import, der die Abfüllungen von Tamdhu nach Deutschland bringt, verlosten wir drei kostbare Tamdhu Cigar Malt Batch IV – im Gesamtwert von knapp 720 Euro (UVP). Nicht nur Zigarrenfreunde werden an ihnen ihre helle Freude haben, auch alle Liebhaber gehaltvoller Sherry- und Weihnachtsaromen finden im Tamdhu Cigar Malt Batch IV dichte, vielschichtige und edle Geschmacksnoten.

Um die drei Flaschen des kostbaren Tamdhu Cigar Malt Batch IV haben wieder enorm viele unserer Leser mitgespielt – vielen Dank für die großartige Beteiligung! Bevor wir aber die Namen der drei Gewinner verraten, hier alle Infos zur Brennerei und den Gewinnen:

Tamdhu: Speyside-Eleganz aus Sherryfässern

In der Tamdhu Distillery dreht sich alles um Sherryfässer. Als einziger in Schottland reift der Speyside Single Malt ausschließlich in Oloroso Sherry Hogsheads, Butts und Puncheons. Diese werden eigens in Jerez aus mindestens 75 Jahre alter europäischer sowie amerikanischer Eiche für Tamdhu angefertigt. Im Vergleich zu Bourbon Casks entstehen für die Brennerei so Kosten in zehnfacher(!) Höhe. Ein Einsatz, der sich vielfach auszahlt: Von der natürlichen Farbe bis zum Geschmack strahlen die Tamdhu Single Malts elegante Kraft aus.

Aus Familienhand: Ian Macleod Distillers & regionales Team

Auf die andalusischen Fässer setzt Tamdhu seit Beginn: Die Brennerei wurde als die damals modernste ihrer Art 1897 am Ufer des Flusses Spey errichtet. 2012 belebte das schottische Familienunternehmen Ian Macleod Distillers Tamdhu nach kurzem Stillstand wieder. Seitdem stellt ein regionales Team aus Freunden, Vätern, Söhnen und Cousins den Single Malt her. Wie? Etwa durch langsame Destillation in Pot Stills, deren Form einen klaren, malzigen Rohbrand hervorbringen. Anklänge von Birne, Apfel, Gras und Beeren verbindet dieser mit einem Hauch von Torfwürze (das Malz hat max. 2 ppm).

Tamdhu Distillery Manager Sandy McIntyre

Weihnachten im Glas: Tamdhu Cigar Malt

Als Sherry-Fan sein Glück zu finden, war vielleicht noch nie so einfach wie mit dem weichen Tamdhu 12 y.o. für Purgenuss oder Highballs, dem luxuriös dunklen Tamdhu 18 y.o. oder dem jährlich neu aufgelegten Tamdhu Cigar Malt. Für den mehrfachen Goldgewinner wird eine kleine Auswahl an aussagekräftigen First Fill European Oak Sherry Casks getroffen. Bei ungefilterten 53,8 % vol. entfalten sich so eine vollmundige Textur und kräftige Geschmacksintensität, die das komplexe Aroma und Mundgefühl einer Zigarre bestens ergänzen.

Tasting Notes:

Nase: Süßer Ingwerpudding und wärmendes Sherry-Eichenholz.

Gaumen: Crème brûlée und Crumble mit in Sherry getränkten Pflaumen.

Nachklang: Aprikosen und geröstete Mandeln mit knuspriger Honigwabe.

Wir verlosten 3 x 1 Flasche des Tamdhu Cigar Malt – Batch IV im Wert von je 239,90€ (UVP)!

Tamdhu Cigar Malt – Batch IV, Speyside Single Malt Scotch Whisky (53,8% vol., 0,7 Liter): gereift in 100% First Fill European Oak Sherry Casks; vollmundiger, vielschichtiger und kraftvoller Begleiter zur hochwertigen Lieblingszigarre; in Zigarrenbox-Optik verpackt; weder gefärbt noch kühlfiltriert

Und je eine von 3 Flaschen des Tamdhu Cigar Malt – Batch IV im Wert von jeweils 239,90€ (UVP) gewonnen haben:

Wolfgang Lüdersdorf aus 94209 Regen

Dieter Soons aus 41539 Dormagen

Marion Krause aus 24944 Flensburg

Wie immer herzliche Gratulation allen Glücklichen. Der Gewinn wird durch unseren Partner Kirsch Import versendet – und weil die Post sicher schon im Weihnachtsstress ist, bitten wir um ein wenig Geduld.

Und auch unser nächstes Gewinnspiel, das gleich heute wieder startet, hält ein schottisches Triple Pack für Sie bereit – freuen Sie sich jetzt schon auf schöne Preise und tolle Chancen!

Bis gleich und wir freuen uns auf Sie!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team