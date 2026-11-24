Nach zehn Jahren und über 250 Abfüllungen schloss Scotch Universe das Kapitel der Original-Serie. Und startet mit der Alien Edition gleich eine neue Kollektion. Mitte August konnten die ersten sieben Außerirdischen entdeckt werden, heute kündigen sich neun weitere an, die demnächst im Fachhandel anzutreffen sein werden.

Diese neun neuen Aliens des Release II stellt Ihnen die Presseaussendung von Kirsch Import vor:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Neue Aliens auf dem Weg in den Fachhandel:

Scotch Universe veröffentlicht Release II

Dülmen, 24.11.2026 Scotch Universe, der unabhängige Abfüller, der in diesem Jahr sein zehntes Jubiläum feiert, veröffentlicht nun das Release II der Alien Edition und schickt damit neun handverlesene Single-Malt-Abfüllungen auf die Reise in den gut sortierten Whisky-Fachhandel.

Nach dem erfolgreichen Auftakt der Alien Edition im Sommer 2026 in Deutschland, Österreich und Japan teilen sich Whiskyliebhaber die neuen Abfüllungen nun auch mit Entdeckern aus Dänemark und China. Die Single-Cask-Releases stehen jeweils in begrenzten Mengen in den einzelnen Ländern zur Verfügung. Mit CALIORAX ist zudem eine Exklusivabfüllung für den deutschen Markt dabei.

Ein Universum, neu entdeckt

Auch im zweiten Release ordnet Scotch Universe jeder Destillerie eine eigene außerirdische Kreatur zu. Die Spezies-Namen verleihen den Whiskys dabei eine eigenständige Identität und lassen schnell erahnen, aus welcher Brennerei der schottischen Whisky-Galaxie sie stammen.

Hinter der galaktischen Bildsprache bleibt der Whisky transparent: Region, Alter und Fassart – meist auch der Name der Destillerie – stehen offen auf dem Label und geben klare Hinweise auf Ursprung und Reifung. Nur in Ausnahmefällen bleibt der Brennereiname offiziell „undisclosed“. Dann helfen der Scotch-Universe-Code und die Namensgebung der jeweiligen Spezies, der tatsächlichen Herkunft auf die Spur zu kommen. Die neue Spezies DHUMAT wirkt so vielleicht nur auf den ersten Blick etwas geheimnisvoll.

Der Scotch Universe Code bleibt der rote Faden der Serie. Er verbindet die neuen Aliens mit der Original-Serie und gibt auch in Zukunft dort Orientierung, wo die Herkunft nicht vollständig offengelegt werden kann.

Neun Abfüllungen aus drei Whiskyregionen

Das Release II umfasst neun Single Malts aus den Highlands, der Speyside und von Islay:

DENORAX – ein Highland Single Malt aus der Deanston Distillery, 14 Jahre gereift im 1st Fill Palo Cortado Sherry Hogshead.

CARINOS FETOS – ein weiterer Highlander, aus der Fettercairn Distillery, insgesamt 11 Jahre alt und davon knapp vier Jahre in einem Tannat-Weinfass aus Uruguay ausgebaut.

ROTHARIS – mit 18 Jahren die älteste Abfüllung des Releases: ein Glenrothes aus der Speyside, mehr als 10 Jahre davon in einem 1st Fill Very Old PX Sherry Cask gereift.

BUNNA STAX – ein 12 Jahre alter, stark getorfter Staoisha von der Insel Islay aus der Bunnahabhain-Destillerie, durchgereift in einem kraftvollen 1st Fill Port Wine Barrique.

LINKWODIS – ein 13 Jahre alter Speyside Single Malt aus der Linkwood Distillery, mit einem Finish von rund zwei Jahren in einem 1st Fill Brunello Wine Barrique.

ARDAVELIS – ein ungetorfter Ardlair aus der Ardmore-Destillerie in den Highlands, 8 Jahre gereift im 1st Fill Sherry Cask.

BOMORAX – ein 11 Jahre alter Bowmore von der Isle of Islay, gereift im American Bourbon Barrel.

DHUMAT – mit 17 Jahren der zweitälteste Single Malt dieses Releases, aus einer offiziell nicht genannten Speyside-Destillerie und zuletzt für mehr als fünf Jahre in einem 1st Fill Barolo Barrique veredelt.

CALIORAX – der für Deutschland exklusiv abgefüllte, 14 Jahre alte Islay-Whisky aus der Caol Ila Distillery, dreieinhalb Jahre ausgebaut im 1st Fill Oloroso Sherry Hogshead.

Über Scotch Universe

Scotch Universe ist ein unabhängiger Abfüller, der 2016 von Michel Reick und Alex Springensguth gegründet wurde. Die beiden Whisky-Enthusiasten verbinden seit einer Dekade sorgfältig ausgewählte Scotch-Whisky-Abfüllungen mit originellen Label-Konzepten, die durch ihre eigenständige, schnell wiedererkennbare Bildsprache inzwischen auch weit über die Grenzen Deutschlands hinaus ihren Platz bei Whiskyliebhabern gefunden haben.

Die Alien Edition ist als fortlaufende Serie angelegt: Jede Abfüllung tritt als eigene Spezies auf, während der Scotch-Universe-Code die einzelnen Kapitel miteinander verbindet. So treffen Einzelfassabfüllungen, transparente Whiskyinformationen und eine fantasievolle visuelle Welt aufeinander.

Über Kirsch Import

Kirsch Import kennt die Spirituosenbranche seit über 50 Jahren. Das Familienunternehmen aus Stuhr in der Nähe von Bremen hat sich früh auf das Premium-Segment spezialisiert: Über 4.500 hochwertige Spirituosen, darunter Deutschlands umfangreichstes Portfolio im Bereich Single Malt, verwaltet in zweiter Generation Christoph Kirsch. Die Niedersachsen veranstalteten 2026 zum zweiten Mal die international renommierte Whisky Live Messe in Hamburg.