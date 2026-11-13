Eine reine Bourbon Cask Abfüllung (und damit prädestiniert als „typischer“ Bowmore) ist der neue Bowmore 20 Jahre „The Grand Spectacle“, den das Bremer Spirituosen Contor in den nächsten Tagen in den deutschen Fachhandel bringt. Und auch die anderen Eckdaten wie die Fasstärke von 53,9% vol. und die Tasting Notes können dazu beitragen, die Freude auf die neue Abfüllung schon jetzt steigen zu lassen.

Lesen Sie hier alles zum Bowmore 20 Jahre „The Grand Spectacle“:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Bowmore 20 Jahre „The Grand Spectacle“: Rarität von der Insel Islay als Single Cask vom Bremer Spirituosen Contor

Bremen, 12.11.2026 – Das Bremer Spirituosen Contor präsentiert mit dem Bowmore 20 Jahre „The Grand Spectacle“ eine neue unabhängige Einzelfassabfüllung. Der Islay Single Malt Scotch Whisky wurde 2006 destilliert und reifte zwei Jahrzehnte im Bourbon Cask. Abgefüllt wurde er 2026 in Fassstärke mit 53,9 % vol. Aus dem Einzelfass entstanden nur 282 Flaschen.

Das Profil verbindet die für Bowmore typische maritime Rauchigkeit mit Fruchtigkeit und Süße. In der Nase treffen cremige Vanille, helles Karamell und reife Zitrusfrüchte auf eine feine Meersalzbrise und dezenten Torfrauch. Am Gaumen ist der Whisky kräftig und ölig, mit würzigem Torf, süßer Vanille und reifer Mango. Weißer Pfeffer und feine Eichenwürze sorgen für Tiefe. Der Abgang ist lang und elegant, mit Rauch, Meersalz, Zitruszeste und einem Hauch Menthol.

Die Abfüllung wird in den kommenden Tagen im Handel verfügbar sein.

Bowmore 20 Jahre

„The Grand Spectacle“

Islay Single Malt Scotch Whisky

Destillation 2006

Abfüllung 2026

Bourbon Cask Matured

Single Cask

53,9 % vol.

0,7 l

limitiert auf 282 Flaschen