1996 begann es mit der ersten Ausgabe des exklusiv für Deutschland abgefüllten Glenfarclas Christmas Malt – und heute, 30 Jahre später, warten Fans der Destillerie wie immer gespannt auf die neueste Ausgabe. Das Geheimnis ist nun enthüllt: der Glenfarclas Christmas Malt Vintage 2016 – Opulent Anniversary Edition bringt mit den vorherrschenden 1st Fill Sherry Casks und der Trinkstärke von 50,3% vol. wieder Weihnachtsfreude ins Glas. Und auch der Preis ist zum Feiern: mit einer UVP von 64,90 € wird der Glenfarclas Christmas Malt Vintage 2016 – Opulent Anniversary Edition sicherlich den Weg in viele Whiskyschränke finden.

Hier die Infos des Importeurs, HaWe Bremen, inklusive eines kleinen Rückblicks auf die Anfänge des Christmas Malt:

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Glenfarclas Christmas Malt zelebriert 30 Jähriges Jubiläum – Glenfarclas Christmas Malt Vintage 2016 – Opulent Anniversary Edition

Gemeinsam mit Glenfarclas freuen wir uns auf ein besonderes Jubiläum einer der historischsten Glenfarclas Editionen: Glenfarclas Christmas Malt feiert 30.-jähriges Jubiläum, denn seit 1996 präsentieren wir exklusiv für den deutschen Markt gemeinsam mit Glenfarclas jährlich limitierte Jahrgänge, die zur Weihnachtszeit destilliert wurden. Erstmals wird die Edition in der klaren Glenfarclas Flasche präsentiert und sticht durch die dominierenden 1st Fill Sherry Casks für einen opulenten Sherry Charakter. Mit einer kraftvollen Trinkstärke von 50,3 % Vol entsteht eine opulente Sherry Rarität, passend zum Jubiläum und der festlichen Zeit.

Edition 2026: Glenfarclas Christmas Edition Vintage 2016 – Clear bottle & opulent sherry character – kraftvolle Trinkstärke von 50,3 % Vol.

Der ikonische Glenfarclas Christmas Malt zelebriert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: 30 Jahre Glenfarclas Christmas Malt. Seit 1996 präsentiert Glenfarclas jährlich limitierte Jahrgänge, die zur Weihnachtszeit destilliert wurden. Der Christmas Malt aus dem Jahr 2016 ist eine opulente Sherry Rarität der unabhängigen Glenfarclas Distillery. Destilliert im Dezember des Jahres 2016, erfolgte die Reifung in feinsten Oloroso Sherry Fässern in den traditionellen Dunnage Warehouses der Brennerei. Mit der Jubiläumsedition erwartet Sie ein dunkel-bernsteinfarbener Single Malt Whisky mit einer opulenten Sherryfülle. Auf den tiefen, vollmundigen Sherry-Charakter treffen Noten von festlichem Christmas Cake, gekochten Früchten, dunkler Schokolade und der ikonischen Demerara-Süße im Abgang. Abgefüllt wird die Christmas Edition mit einer erhöhten Trinkstärke von 50,3 % Vol., selbstverständlich ohne Kühlfiltrierung und in natürlicher sehr dunkler Farbe. Im Handel ist die neue Edition mit einer UVP von 64,90 € verfügbar.

Tasting Notes:

Nose: Oloroso Sherry, Gewürze, feine Nussaromen und Christmas Cake in der Nase.

Palate: Intensive Sherryaromen, Zimt, Toffee, dunkle Schokolade und gekochte Früchte.

Finish: Würzig, fruchtig, mit Noten von Orangenschalen. Intensive Demerara-Süße im Abang.

THE IDEA · SINCE 1996

The idea for the Glenfarclas Christmas Malt was born in the 1990s through Hans-Jürgen Ehmke, father of Stephan Ehmke, who today represents the third generation of the family business. While walking through the warehouses at Glenfarclas, Hans-Jürgen noticed a number of single casks that had been distilled on the 24th of December.

As Glenfarclas brings the rich and full body, sweet notes of demerara sugars, dark chocolate, in his expression this would become a perfect Christmas dram. Seeing that casks which have been distilled during the Christmas time, inspired how the December fillings would develop and represent a Christmas dram. The character of Glenfarclas made the answer almost self-evident. Renowned for its rich sherry influence, Glenfarclas offers generous notes of demerara sugar, dark chocolate, dried fruits, and warming spices, flavours that evoke the warmth and indulgence of Christmas. The discovery of casks filled during Christmas time inspired the vision of creating a

perfect representative for the rich festive season. To this day, only casks distilled in December are selected for the Glenfarclas Christmas Malt Series, offering intense sherry aromas, notes of Christmas cake, warming spices, maltiness and dark chocolate. Spicy and fruity, with hints of orange peel and a bold, long-lasting finish. The Glenfarclas Christmas Malt has since become an annual tradition, with each year featuring either a carefully selected single cask or a limited special release, celebrating the unique character of Glenfarclas and the magic of Christmas.

Mehr Infos auf unserer Hawe Highlight-Page: Glenfarclas Christmas Malt Series