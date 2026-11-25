Ein neues Family Cask von Glenfarclas hat Deutschland erreicht, und wie immer kommt es über den Importeur HaWe Bremen in den Handel. Das Cask Nummer 1254 aus dem Jahr 2011 ergab gerade einmal 276 Flaschen, die mit knackigen 59,8% Vol. abgefüllt wurden.

Die Presseinfo, die wir dazu erhalten haben, ist kurz und bündig:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Neu bei HaWe Bremen: Glenfarclas The Family Casks, 2011

Von der Glenfarclas Family Cask Collection erreicht uns ein neuer Vintage Release. Es handelt sich um den Vintage Release 2011 S26 gereift in einem1st Fill Sherry Hogshead, weshalb der Release sehr limitiert ist und nur ausgewählten Glenfarclas The Family Cask Märkten vorbehalten ist.

Cask Type: First Fill Sherry Hogshead

Cask Number: 1254

ABV: 59.8%

Bottles Available: 276

Glenfarclas The Family Casks: Eine Kollektion der feinsten Single Casks aus dem alten Fasskeller der Brennerei. Weltweit gibt es keine vergleichbare Sammlung an alten und seltenen Malts, die lückenlos über 54 Jahren umfasst. Der Voraussicht des Familienunternehmens ist es zu verdanken, dass wir heutzutage in den Genuss eines Whiskys aus dem Jahre 1954 kommen können.